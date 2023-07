Chi é stato comprato oggi in Serie B? Trattative e affari del 19 luglio. Menez è un nuovo giocatore del Bari, Gytkjaer a un passo dal Venezia

La sessione estiva, oramai dallo scorso 1° luglio, prosegue spedita. Niente fermerà questo calderone in continua ebollizione. Sono passate quasi tre settimane e centinaia e centinaia di trattative hanno reso ancora più rovente questo periodo estivo, con colpi di scena e trasferimenti a sorpresa oltre alle semplici voci che spaventano e allo stesso tempo fanno sognare. Tantissime le società pronte a rafforzare e smussare le proprie rose. Tra queste, ovviamente, figurano tutti i club che prenderanno parte alla Serie B 2023/2024.

CALCIOMERCATO SERIE B: LE TRATTATIVE ODIERNE

Partiamo subito da un’ufficialità arrivata nella giornata di oggi in cadetteria: Jeremy Menez è un nuovo giocatore del Bari. La trattativa era oramai chiusa da tempo e, a mancare, era soltanto l’ufficialità. Il calciatore ex Roma e Milan, dopo aver trascorso l’annata appena terminata tra le file della Reggina, si è quindi unito ai galletti. Un colpo a parametro zero per la società pugliese, che resterà legata al classe ’87 sino a giugno 2024.

Passiamo poi al Sudtirol. La squadra guidata da mister Pierpaolo Bisoli, reduce da un grande primo campionato in B (gli altoatesini alla prima stagione in cadetteria sono arrivati sino alla semifinale playoff poi persa contro il Bari nel doppio confronto), ha acquistato Andrea Cagnano dal Como a titolo definitivo. E se il Sudtirol giocherà la seconda stagione in B della propria storia, la Feralpisalò proverà a destreggiarsi per la prima volta tra i cadetti.

La società lombarda, dopo gli acquisti sin qui di Franzolini, Di Gennaro, Ceppitelli, Da Cruz, Bergonzi e Compagnon, è vicinissima all’acquisto dell’ex Palermo Mattia Felici. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Al Pisa invece arriverà Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 della Juventus. La Sampdoria poi, ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo di Stefano Girelli, che lo scorso anno ha ottenuto la promozione con il Lecco.

Sempre ai blucerchiati piace Zan Majer della Reggina. Il club ligure però, dovrà battere la concorrenza del Parma, intenzionato ad affondare il colpo. Fronte Reggiana: André Duarte, centrale difensivo classe ’97 svincolato, è arrivato dopo l’esperienza in Romania nelle file dell’Universitatea Craiova. Infine gran colpo del Venezia poi, che a breve ufficializzerà l’arrivo di Christian Gytkjaer dal Monza. Per lui un contratto biennale.

Foto: LaPresse