Calciomercato oggi (9 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Intrigo Amrabat, niente Italia per Casadei

Prosegue anche oggi, mercoledì 9 agosto, l’intrigo che vede protagonista Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina, ma per il quale il club viola non vuole fare sconti e chiede 25 milioni di euro.

Il Manchester United è interessato al marocchino, ma prima deve cedere qualcuno con Fred come principale indiziato. Sullo sfondo rimane vigile anche la Juventus che ha il gradimento del giocatore e che intanto torna alla carica anche per Nicolò Zaniolo del Galatasaray.

I bianconeri sono anche vicini a cedere Denis Zakaria al Monaco per quasi 20 milioni, mentre al momento non sono pervenute offerte per Weston McKennie.

Dopo l’ufficialità di Yann Sommer in porta, l’Inter sfoglia la margherita per l’attaccante: il Bologna ha rifiutato un’offerta per Marko Arnautovic e si continuano a seguire Folarin Balogun dell’Arsenal (che ha rifiutato la proposta del Monaco), Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e Mehdi Taremi del Porto.

Pronta a concludersi ufficialmente, invece, l’arrivo di Lazar Samardzic in nerazzurro, con conseguente trasferimento di Giovanni Fabbian all’Udinese per 5 milioni di euro con diritto di riacquisto per l’Inter fissato a 12. L’italiano ha svolto oggi le visite mediche, mentre il serbo dovrebbe effettuarle domani.

In casa Lazio, continua a non essere stato sciolto il nodo regista. Samuele Ricci del Torino rimane il preferito, ma il club granata ha reso noto di non avere più voto contatti da venti giorni. Le alternative sono Leandro Paredes (Psg), Mateo Guendouzi (Olympique Marsiglia) e Hugo Guillamon (Valencia).

È invece ad un passo dal tornare in biancoceleste Luca Pellegrini, anche se si era fatto il nome di Mario Rui in caso di mancato rinnovo col Napoli, nonostante sul portoghese ci siano anche sirene dalla Saudi Pro League.

Sempre sull’asse Napoli-Arabia Saudita, l’Al-Hilal è pronto ad arrivare fino a 180 milioni di euro per Victor Osimhen, con il club azzurro che avrebbe già bloccato Jonathan David del Lille come rimpiazzo.

La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso per il mediano Jens Cajuste del Reims. Un’operazione che potrebbe anche liberare Piotr Zielinski anche lui destinato in Arabia Saudita e in particolare all’Al-Ahli: per sostituirlo caldo Gabri Veiga del Celta Vigo.

Tempo di uscite in casa Atalanta: se su Duvan Zapata ragiona la Roma, Luis Muriel potrebbe accasarsi all’Eintracht Francoforte, ma attenzione anche a Fenerbahce e Al-Shabab.

Quattro club, invece, su Emmanuel Latte Lath: Ludogorets, il Basilea, l’Alaves e il Middlesbrough, che appare in vantaggio. I bergamaschi, intanto, attendono di chiudere per Charles De Ketelaere.

Non tornerà in Italia, almeno per il momento, Cesare Casadei sul quale era forte il Genoa e ci aveva provato la Lazio. Il Chelsea, proprietario del cartellino, però, in virtù dei vincoli sul numero di prestiti, lo girerà con ogni probabilità al Leicester di Enzo Maresca che disputerà la Championship.

All’estero, Frank Kessie è vicinissimo all’Al Ahli, mentre anche Neymar e Marco Verratti, oltre a Kylian Mbappé, erano assenti alla giornata dedicata alle fotografie ufficiali per la Ligue de Football Professionnel. I tre sono dati in uscita dal Paris Saint-Germain così come Hugo Ekitike, Juan Bernat e Renato Sanches su cui c’è sempre la Roma.

Proprio i giallorossi sono alle prese con la grana relativa a Nemanja Matic che vorrebbe andare al Rennes con cui però il club capitolino non ha l’accordo. Per l’attacco, oltre a Zapata, sempre più forte è il nome di Marcos Leonardo del Santos.

Koray Gunter è invece vicino al Frosinone, ma i ciociari devono battere la concorrenza dello Stoccarda, mentre il Besiktas prova ad inserirsi per Ruslan Malinovskyi su cui c’è il Torino.

Foto: LaPresse