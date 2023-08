Calciomercato oggi (2 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Sommer sempre più vicino all’Inter

Mancano solamente diciassette giorni all’inizio della Serie A 2023-2024, e le venti squadre che prenderanno al prossimo campionato sono al lavoro per costruire la miglior rosa possibile: andiamo a vedere tutte le notizie che sono trapelate in questa giornata.

Partiamo dall’Inter: i nerazzurri sono sempre più vicini all’acquisizione di Yann Sommer. Il portiere svizzero, il quale ha il desiderio di trasferirsi in Italia, rimane per il momento bloccato dal Bayern Monaco che deve prima trovare un sostituto. Se la squadra bavarese non dovesse accettare l’offerta di 4 milioni presentata dall’Inter, allora i nerazzurri pagheranno la clausola di 6 milioni, garantendosi così le prestazioni dell’estremo difensore. Fronte attacco, invece, Gianluca Scamacca è conteso anche dall’Atalanta, ma l’attaccante del West Ham sembra intenzionato a trasferirsi nel capoluogo lombardo, anche se la trattativa con gli inglesi non è ancora andata in porto.

Un’altra squadra decisamente attiva quest’oggi è stata la Lazio: i biancocelesti hanno praticamente chiuso la trattativa per l’ala del Midtjylland Gustav Isaksen: il danese si trasferirebbe a titolo definitivo per una cifra pari a 12 milioni di euro, ora le due squadre si incontreranno per formalizzare il passaggio. Notizia di pochi minuti fa è l’accordo verbale trovato tra la dirigenza laziale e Daichi Kamada, centrocampista giapponese svincolatosi dall’Eintracht Francoforte: il giapponese firmerebbe un contratto biennale con opzione di rinnovo. Sull’altra sponda del Tevere, in attesa di Renato Sanches, è stato trovato l’accordo con Marcos Leonardo, giovanissimo attaccante brasiliano del Santos: si attende la risposta del club verdeoro.

La Juventus ha trovato un’intesa per Romelu Lukaku: il belga avrebbe accettato un contratto triennale con opzione di rinnovo, ma l’operazione potrà andare avanti se Dusan Vlahovic farà il percorso contrario. Il Chelsea ha offerto 10 milioni più il cartellino dell’ex centravanti dell’Inter, mentre i bianconeri chiedono almeno il doppio dei soldi offerti. Il Napoli, invece, lavora sempre per cercare il sostituto di Kim: i nomi più gettonati sono Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, Kevin Danso del Lens e Max Kilman del Wolverhampton.

La Fiorentina ha superato il Cagliari per Yerry Mina, difensore centrale ex Everton: il colombiano ha accettato l’offerta presentata dai viola, per lui un contratto da 1.5 milioni per un anno, più opzione di rinnovo. Ufficialità anche in casa Monza: i lombardi accolgono infatti Danilo D’Ambrosio, per lui un contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo. Il Lecce sembra invece aver trovato il sostituto di Morten Hjulmand, a un passo dallo Sporting Lisbona: si tratta di Yiber Ramadani, centrocampista albanese dell’Aberdeen. I salentini hanno trovato l’accordo con gli scozzesi a 1.2 miloni più il 10% sulla futura rivendita.

Foto: Lapresse