Basket mercato, i movimenti delle squadre di Serie A. Milano e Bologna attive, tanti cambiamenti

Andiamo a scoprire qui tutte le attuali novità del campionato di Serie A 2023-2024, almeno per quel che si sa fino ad ora e al netto di future ufficialità. Subito va spiegato come leggere le tabelle nuovi e partenti: dei nuovi viene indicata la collocazione della squadra nella stagione precedente, dei partenti, chiaramente, la collocazione del nuovo team.

OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

Confermati: Shavon Shields, Nicolò Melli, Devon Hall, Davide Alviti, Giampaolo Ricci, Kyle Hines, Paul Biligha, Kevin Pangos, Billy Baron, Johannes Voigtmann, Stefano Tonut

Nuovi: Giordano Bortolani (fine prestito a Verona, Serie A, Italia), Alex Poythress (Maccabi Tel Aviv, Ligat ha’Al/Eurolega, Israele), Diego Flaccadori (Trento, Serie A/EuroCup, Italia), Ismael Kamagate (Paris Basketball, Pro A/EuroCup, Francia), Maodo Lo (Alba Berlino, BBL/Eurolega, Germania), Guglielmo Caruso (Varese, Serie A, Italia)

Partenti: Davide Alviti (Trento, Serie A/EuroCup, Italia), Paul Biligha (Trento, Serie A/EuroCup, Italia), Tommaso Baldasso (Tortona, Serie A/BCL, Italia), Naz Mitrou-Long (Zalgiris Kaunas, LKL/Eurolega, Lituania), DeShaun Thomas (Joventut Badalona, Liga ACB/EuroCup, Spagna), Shabazz Napier (Stella Rossa, ABA Liga/Eurolega, Serbia), Brandon Davies (Valencia, Liga ACB/Eurolega, Spagna), Gigi Datome (ritiro)

Allenatore: Ettore Messina (confermato)

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

Confermati: Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Marco Belinelli, Isaia Cordinier, Jordan Mickey, Leo Menalo, Awudu Abass

Nuovi: Bruno Mascolo (Brindisi, Serie A/BCL, Italia), Achille Polonara (Zalgiris Kaunas, LKL/Eurolega, Lituania), Devontae Cacok (CSKA Mosca, Russia), Ognjen Dobric (Stella Rossa, ABA Liga/Eurolega, Serbia), Jaleen Smith (Alba Berlino, BBL/Eurolega, Germania)

Partenti: Milos Teodosic (Stella Rossa, ABA Liga/Eurolega, Serbia), Nico Mannion (Baskonia, Liga ACB/Eurolega, Spagna), Gora Camara (Treviso, Serie A, Italia), Mouhammadou Jaiteh (AS Monaco, Pro A/Eurolega, Francia), Kyle Weems (Tortona, Serie A/BCL, Italia), Semi Ojeleye (Valencia, Liga ACB/Eurolega, Spagna)

In dubbio le posizioni di Tornike Shengelia e Iffe Lundberg. Ismael Bako partirà per l’UNICS Kazan una volta ricevuto il visto, al suo posto arriverà Bryant Dunston, ma la doppia operazione dev’essere ufficializzata

Allenatore: Sergio Scariolo (confermato)

BERTRAM DERTHONA TORTONA

Confermati: Riccardo Tavernelli, Luca Severini, Mike Daum, Leonardo Candi, Nicholas Errica, Leon Radosevic, Lamine Tandia

Nuovi: Andrea Zerini (da Napoli, Serie A, Italia), Tommaso Baldasso (da Olimpia Milano, Serie A/Eurolega, Italia), Arturs Strautins (da Reggio Emilia, Serie A/BCL, Italia), Kyle Weems (da Virtus Bologna, Serie A/Eurolega, Italia), Retin Obasohan (dall’ASVEL, Pro A/Eurolega, Francia), TaShwan Thomas (dai Metropolitans 92, Pro A/EuroCup, Francia)

Partenti: Semaj Christon (libero), Demonte Harper, Ariel Filloy (Trieste, Serie A2, Italia), JP Macura, Niccolò Filoni (UCC Piacenza, Serie A2, Italia), Tyler Cain (libero), Cameron Hunt (JDA Digione, Pro A/BCL, Francia)

Ancora da valutare la posizione di Grant Basile, sul quale nelle ultime ore sarebbe sorto l’interesse di Torino in A2

Allenatore: Marco Ramondino (confermato)

UMANA REYER VENEZIA

Confermati: Andrea De Nicolao, Jeff Brooks, Marco Spissu, Jordan Parks

Nuovi: Bruno Caboclo (Ulm, BBL/EuroCup, Germania), Davide Casarin (Verona, Serie A, Italia – fine prestito), Giga Janelidze (Mantova, Serie A2, Italia), Raylon Tucker (Melbourne United, NBL, Australia), Aamir Simms (Paris Basketball, Pro A/EuroCup, Francia), Alex O’Connell (Stockton Kings, NBA G League, USA), Barry Brown Jr. (Metropolitans 92, Pro A/EuroCup, Francia)

Partenti: Jayson Granger (Peñarol, LUB, Uruguay), Allerik Freeman (Buducnost, ABA Liga/EuroCup, ,Montenegro), Derek Willis (Anadolu Efes, BSL/Eurolega, Turchia), Mitchell Watt (Shanxi Xinda Wolves, NBL, Cina), Kendrick Ray (Canterbury Rams, NBL, Nuova Zelanda), Adam Mokoka, Matteo Chillo (Reggio Emilia, Serie A, Italia), Michael Bramos (ritiro)

Da valutare la posizione di Riccardo Moraschini.

Allenatore: Neven Spahija (confermato)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Confermati: Eimantas Bendzius, Filip Kruslin, Stefano Gentile, Kaspar Treier, Ousmane Diop, Luca Gandini, Tommaso Raspino, Riccardo Pisano

Nuovi: Vasilis Charalampopoulos (Pesaro, Serie A, Italia), Stanley Whittaker (Wurzburg, BBL, Germania), Alessandro Cappelletti (Verona, Serie A, Italia), Breein Tyree (Filou Ostenda, BNXT League, Belgio), Stephane Gombauld (Nancy, Pro A, Francia)

Partenti: Massimo Chessa (ritiro), Giacomo Devecchi (ritiro), Gerald Robinson (Scafati, Serie A, Italia), Jamal Jones (libero), DeShawn Stephens (Promitheas, A1 greca/EuroCup, Grecia)

Allenatore: Piero Bucchi (confermato)

AQUILA BASKET DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Confermati: Toto Forray, Luca Conti, Andrejs Grazulis, Mattia Udom

Nuovi: Quinn Ellis (Monferrato, Serie A2, Italia – fine prestito), Davide Alviti (Olimpia Milano, Serie A/Eurolega, Italia), Paul Biligha (Olimpia Milano, Serie A/Eurolega, Italia), Kamar Baldwin (Maine Celtics, NBA G League, USA)

Partenti: Matteo Spagnolo (libero), Diego Flaccadori (Olimpia Milano, Serie A/Eurolega, Italia), Darion Atkins (Reggio Emilia, Serie A, Italia), Andrea Mezzanotte (Treviso, Serie A, Italia), Trent Lockett (libero)

Da valutare la posizione di Maximilian Ladurner.

Allenatore: Paolo Galbiati (nuovo)

HAPPY CASA NEW BASKET BRINDISI

Confermati: Joonas Riisma, Jordan Bayehe

Nuovi: Jamel Morris (Lietkabelis, LKL/EuroCup, Lituania), Wendell Mitchell (Egis Kormend, NB I/A/BCL, Ungheria), Tommaso Laquintana (Brescia, Serie A/EuroCup, Italia), JaJuan Johnson (Gravelines, Pro A, Francia), Eric Lombardi (Treviglio, Serie A2, Italia), Nate Laszewski (Notre Dame Fighting Irish, NCAA, USA), Jeremy Senglin (Reggio Emilia, Serie A, Italia), Niccolò Malaventura (giovanili), Fadilou Seck (Matelica, Serie B, Italia)

Partenti: Jason Burnell (Brescia, Serie A, Italia), D’Angelo Harrison (libero), Marcquise Reed (Buyukcekmece, BSL, Turchia), Bruno Mascolo (Virtus Bologna, Serie A/Eurolega, Italia), Ky Bowman (Treviso, Serie A, Italia), Nick Perkins (Nagasaki Velca, B2 League, Giappone)

Nathan Adrian (Forlì, Serie A2, Italia), Alessandro Gentile (libero), Alessandro Zanelli (Treviso, Serie A, Italia), Riccardo Visconti (Pesaro, Serie A, Italia), Raphael Gaspardo (Udine, Serie A2, Italia), Lucio Redivo (Monferrato, Serie A2, Italia), Maxime De Zeeuw (Limburg United, BNXT League, Belgio), Wes Clark (libero)

Allenatore: Fabio Corbani (nuovo)

CARPEGNA PROSCIUTTO VICTORIA LIBERTAS PESARO

Confermati: Matteo Tambone, Riccardo Visconti, Umberto Stazzonelli, Octavio Maretto, Valerio Mazzola, Leonardo Totè

Nuovi: Ray McCallum (Nanterre, Pro A, Francia), Quincy Ford (Alba Fehervar, NB I/A, Ungheria), Scott Bamforth (Rio Breogan, Liga ACB/BCL, Spagna), Trevon Bluiett (Dabrowa Gornicza, PLK, Polonia), Gavin Schilling (Konyaspor, BSL, Turchia)

Partenti: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (Darussafaka, BSL/BCL, Turchia), Vassilis Charalampopoulos (Sassari, Serie A/BCL, Italia), Kwam Cheatham (Granada, Liga ACB, Spagna), Dejan Kravic (libero), Davide Moretti (Varese, Serie A/BCL, Italia), Pietro Sablich (Oleggio, Serie B, Italia), Carlos Delfino (libero), Austin Daye (libero), Jon Axel Gudmundsson (libero),

Allenatore: Maurizio Buscaglia (nuovo)

GERMANI BASKET BRESCIA

Confermati: John Petrucelli, Amedeo Della Valle, David Moss, Michael Cobbins, David Cournooh, Nicola Akele

Nuovi: Jason Burnell (Brindisi, Serie A, Italia), Miro Bilan (Peristeri, A1 greca/BCL, Grecia)

Partenti: Tai Odiase (Prometey, attualmente LEBL, Ucraina), Tommaso Laquintana (Brindisi, Serie A/BCL, Italia), Troy Caupain (Murcia, Liga ACB/BCL, Spagna), Christian Burns (Cantù, Serie A2, Italia), Aleksej Nikolic (Elan Chalon, Pro A, Francia)

In bilico la situazione di David Moss.

Allenatore: Alessandro Magro (confermato)

GIVOVA SCAFATI

Confermati: Riccardo Rossato, Kruize Pinkins, Quirino De Laurentiis, David Logan

Nuovi: Alessandro Gentile (Udine, Serie A2, Italia), Aristide Mouaha (Cividale, Serie A2, Italia), Demetre Rivers (Buyukcekmece, BSL, Turchia), Giovanni Pini (Verona, Serie A, Italia), Gerald Robinson (Sassari, Serie A/BCL, Italia), Jack Nunge (Xavier, NCAA, USA), Jaizec Lottie (Monthey, SBL, Svizzera)

Partenti: Julyan Stone (libero), Trevor Thompson (Peristeri, A1 greca/BCL, Grecia), Stan Okoye (Andorra, Liga ACB, Spagna), Fabio Mian (Trapani Sharks, Serie A2, Italia), Emanuele Caiazza (Agrigento, Serie A2, Italia), Roman Tchintcharauli (San Severo, Serie B, Italia), Martin Krampelj (Iwate Big Bulls, B.League, Giappone)

Allenatore: Pino Sacripanti (confermato)

NUTRIBULLET TREVISO

Confermati: Alessandro Zanelli, Leonardo Faggian

Nuovi: Andrea Mezzanotte (Brindisi, Serie A, Italia), Gora Camara (Virtus Bologna, Serie A/Eurolega, Italia), Ky Bowman (Brindisi, Serie A, Italia), James Young (Kolossos Rodi, A1 greca, Grecia), Deishuan Booker (Hapoel Galil Elyon, Ligat ha’Al, Israele), Pauly Paulicap (Anorthosis, Cipro), Terry Allen (Le Portel, Pro A, Francia)

Partenti: Paulius Sorokas (libero), Ike Iroegbu (Girone, Liga ACB, Spagna), Adrian Banks (libero), Alessandro Simioni (Rimini, Serie A2, Italia)), Octavius Ellis (HeNan Xinxiang, Cina), Mikk Jurkatamm (BC Kalev Cramo, LEBL, Estonia), Hugo Invernizzi (Strasburgo, Pro A, Francia), Michael Jantunen (Paris Basketball, Pro A/EuroCup, Francia)

Allenatore: Frank Vitucci (nuovo)

GEVI NAPOLI

Confermati: nessuno

Nuovi: Alessandro Lever (Trieste, Serie A, Italia), Giovanni De Nicolao (Varese, Serie A, Italia), Michal Sokolowski (Besiktas, BSL/FEC, Turchia), Justin Jaworski (Gipuzkoa, LEB Oro, Spagna), Michele Ebeling (Urania Milano, Serie A2, Italia), Tomislav Zubcic (London Lions, BBL/EuroCup, Regno Unito), Tariq Owens (Varese, Serie A, Italia)

Partenti: David Michineau (libero), Jordan Howard (libero), Elijah Stewart (libero), JaCorey Williams (Buducnost, ABA Liga/EuroCup, Montenegro), Andrea Zerini (Tortona, Serie A/BCL, Italia), Nicolò Dellosto (Chiusi, Serie A2, Italia), Joe Young (libero, Thomas Wimbush (libero), Lorenzo Uglietti (Reggio Emilia, Serie A, Italia)

Allenatore: Igor Milicic (nuovo)

OPENJOBMETIS VARESE

Confermati: Matteo Librizzi, Nicolò Virginio, Tomas Woldetensae

Nuovi: Willie Cauley-Stein (Rio Grande Valley Vipers, NBA G League, USA), Gabe Brown (Raptors 905, NBA G League, USA), Vinnie Shahid (Thor Torlakshofn, Islanda), Davide Moretti (Pesaro, Serie A, Italia), Scott Ulaneo (Cento, Serie A2, Italia), Sean McDermott (Memphis Hustle, NBA G League, USA), Oliier Hanlan (Gaziantep, BSL, Turchia)

Partenti: Colbey Ross (Buducnost, ABA Liga/EuroCup, Montenegro), Jaron Johnson (libero), Justin Reyes (libero), Tariq Owens (libero), Guglielmo Caruso (Olimpia Milano, Serie A/Eurolega, Italia), Giovanni De Nicolao (Napoli, Serie A, Italia), Giancarlo Ferrero (Trieste, Serie A2, Italia)

Allenatore: ignoto

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Confermati: Alessandro Cipolla, Michele Vitali, Momo Faye

Nuovi: Sacar Anim (Bayreuth, BBL, Germania), Nate Reuvers (Cibona Zagabria, ABA Liga, Croazia), Gabriele Stefanini (San Francisco Dons University, NCAA, USA), Mateusz Ponitka (Zenit San Pietroburgo, ex VTB League, Russia), Kassius Robertson (Obradoiro, Liga ACB, Spagna), Michele Vitali (Venezia, Serie A, Italia), DJ Funderburk (Paris Basketball, Pro A (Jeep Elite), Francia)

Partenti: Arturs Strautins (Tortona, Serie A/BCL, Italia), Sacar Anim (libero), Andrea Cinciarini (libero), Nate Reuvers (libero), Momo Diouf (Rio Breogan, Liga ACB/BCL), Marcus Lee (Tasmania JackJumpers, NBL, Australia), Andre Jones (libero), Michael Hopkins (libero), Gabriele Stefanini (Chiusi, Serie A2, Italia), Jeremy Senglin (Brindisi, Serie A/BCL, Italia)

Allenatore: Dimitris Priftis (nuovo)

ESTRA PISTOIA

Confermati: Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi, Carl Wheatle, Jordon Varnado, Angelo Del Chiaro

Nuovi: Derek Ogbeide (Rimini, Serie A2, Italia), Payton Willis (Hapoel Gilboa Galil, Ligat ha’Al, Israele) Ryan Hawkins (Raptors 905, NBA G League, USA), Charlie Moore (Mons-Hainaut, BNXL League, Belgio)

Partenti: Zach Copeland (libero), Daniele Magro (JuVi Cremona, Serie A2, Italia), Gabriele Benetti (libero, Matteo Pollone (libero)

Allenatore: Nicola Brienza (confermato)

VANOLI CREMONA

Confermati: Davide Denegri, Matteo Piccoli, Andrea Pecchia, Paul Eboua, Jalen Cannon, Trevor Lacey

Nuovi: Grant Golden (Grand Rapids Gold, NBA G League, USA), Simone Zanotti (Torino, Serie A2, Italia), Wayne McCullough (Darussafaka, BSL/BCL, Turchia), Nathan Adrian (Forlì, Serie A2, Italia), Jordan Bone (Fort Wayne Mad Ants, NBA G League, USA)

Partenti: AJ Pacher (libero), Mirza Alibegovic (Udine, Serie A2, Italia), Joseph Mobio (Trapani, Serie A2, Italia), Lorenzo Caroti (Udine, Serie A2, italia)

Credit: Ciamillo