Calciomercato oggi (13 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. L’Inter vuole Arnautovic, che fine ha fatto Berardi?

Prosegue spedita la sessione estiva di calciomercato e si avvicina prepotentemente la stagione 2023/2024. Anche oggi non sono mancate le trattative e le tante voci di mercato. Partiamo subito da una delle squadre più attive questa estate, l’Inter. I nerazzurri vogliono fortemente Arnautovic che risulta essere a un passo dal tornare a Milano. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport tra stasera e domani dovrebbe arrivare la chiusura dell’affare. Le cifre? Si dovrebbe trattare di una somma leggermente inferiore ai 10 milioni di euro bonus compresi (8+2).

Ma rimaniamo in casa Inter perché prosegue la telenovela con Samardzic come protagonista. Secondo Sky Sport la dirigenza nerazzurra avrebbe concesso 2/3 giorni per decidere se accettare o meno le condizioni. Se il calciatore dovesse arrivare si tratterebbe di un prestito oneroso da 4 milioni di euro più riscatto obbligatorio a 16 milioni e 2 di bonus. Ma occhio perché negli ultimissimi istanti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, Samardzic avrebbe fatto ritorno a Udine: si attendono news.

Ora diamo un’occhiata al calciomercato del Napoli e specialmente a Zielinski. Il polacco è vicinissimo a salutare i partenopei sponda Arabia Saudita. Secondo Fabrizio Romano la fumata bianca per l’approdo tra le file dell’Al-Ahli dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’Atalanta invece si avvicina sempre di più a De Ketelaere. Ieri sera è arrivata la chiusura della trattativa: il calciatore arriverà in prestito oneroso per 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 milioni di bonus.

La Roma poi corteggia e non poco Paredes. La trattativa è in fase avanzata e c’è già l’accordo con il calciatore: molto presto l’argentino andrà a sostituire Matic. In chiusura parliamo di Berardi. Il giocatore del Sassuolo non è andato nemmeno in panchina durante la sfida di Coppa Italia vinta dai neroverdi contro il Cosenza. Negli scorsi giorni si è parlato di un forte interesse della Juventus (Berardi piace ad Allegri) e anche in questo caso si aspettano news.