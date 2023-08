Calcio in tv oggi (venerdì 25 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Oggi, venerdì 25 agosto, il grande calcio non si ferma e sono previste partite interessantissime in tv e streaming. Dallo scorso weekend sono partite la Serie A e la Serie B, ma anche gli altri top campionati europei sono già nel vivo. Ma in questa giornata saranno differenti le sfide in grado di attirare l’attenzione. Si partirà alle 16.00 con il Campionato Primavera e il 1° turno: in campo Sassuolo-Sampdoria e Inter Empoli.

Poi sarà il momento de LaLiga e attenziona a Las Palmas-Real Sociedad. Alle 20.00 italiane troveremo invece in campo la squadra di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr, che se la vedrà con l’Al Fateh. Mezz’ora più tardi poi, ci sarà il fischio d’inizio della 2° giornata del campionato cadetto e a scendere in campo a Marassi troveremo la Sampdoria di Andrea Pirlo, partita con una vittoria a Terni, e il Pisa, non ancora sceso in campo in questa annata 2023/2024.

Non va dimenticata allo stesso orario la Bundesliga e il match tra Lipsia e Stoccarda. Interessante anche in Ligue 1 Nantes-Monaco. A chiudere, infine, ci saranno la Premier League e nuovamente il massimo campionato spagnolo. Il Chelsea accoglierà a Stamford Bridge il Luton Town mentre alle 21.30 il Real Madrid sarà ospite del Celta Vigo. Ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (25 AGOSTO)

Ore 16.00 – Sassuolo U19-Sampdoria U19 – Campionato Primavera, 1° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 18.00 – Inter U19-Empoli U19 – Campionato Primavera, 1° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 19.30 – Las Palmas-Real Sociedad – LaLiga, 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.00 – Al Fateh-Al Nassr – Saudi Professional League , 3° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 20.30 – Sampdoria-Pisa – Serie A 2023/2024, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN, OneFootball

Ore 20.30 – Lipsia-Stoccarda – Bundesliga, 2° turno – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Action (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Nantes-Monaco – Ligue 1, 3° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Chelsea-Luton Town – Premier League, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport 4K. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.30 – Celta Vigo-Real Madrid – LaLiga, 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse