Calcio in tv oggi (sabato 12 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

L’elenco delle partite di calcio trasmesse oggi in tv e streaming è a dir poco mostruoso. Ci troviamo nel pieno dell’estate, al 12 agosto, ma le squadre in vista dell’inizio del proprio campionato d’appartenenza o le formazioni già in campo proprio come la Premier League piuttosto che a LaLiga, anche in data odierna regaleranno sorprese ed emozioni. A partire dal Mondiale femminile, che tornerà nuovamente in azione, ci sarà poi il campionato inglese con il prosieguo del 1° turno e ancora il fischio d’inizio dell’Eredivisie.

Ma occhio a non sottovalutare il big match saudita: l’Al Hilal di Koulibaly e compagni, si fronteggerà nella Finale dell’Arab Club Champions Cup contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Insomma sulla carta ci si aspetta moltissimo da questo incontro. Non va scordata la Coppa Italia con i trentaduesimi di finale e maggiore focus su Cagliari-Palermo: il clima è già rovente. Ma ecco di seguito l’elenco delle partite di calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (12 AGOSTO)

Ore 9.00 – Australia-Francia – Quarti di finale Mondiali femminili – Diretta tv su Rai 2. Diretta streaming su FIFA+, Rai Play

Ore 12.30 – Inghilterra-Colombia – Quarti di finale Mondiali femminili – Diretta tv su Rai Sport HD. Diretta streaming su FIFA+, Rai Play

Ore 13.30 – Arsenal-Nottingham Forest – 1° giornata Premier League – Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.00 – Bournemouth-West Ham – 1° giornata Premier League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Brighton-Luton – Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.00 – Everton-Fulham – 1° giornata Premier League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Sheffield-Crystal Palace – 1° giornata Premier League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.30 – PSV-Utrecht – Eredivisie 1° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 17.00 – Al-Hilal-Al Nassr – Arab Club Champions Cup – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming App Sportitalia

Ore 17.00 – Real Sociedad-Girona – LaLiga 1° giornata – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Marsiglia-Reims – Ligue 1 1° giornata – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.45 – Empoli-Cittadella – Coppa Italia trentaduesimi di finale – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Bari-Parma – Coppa Italia trentaduesimi di finale – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Milan-Etoile Sahel – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Newcastle-Aston Villa – 1° giornata Premier League – Sky Sport 255, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 19.30 – Las Palmas-Mallorca – LaLiga 1° giornata – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.00 – Ajax-Heracles – Eredivisie 1° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 20.00 – Fiorentina-Ofi Creta – Viola Park – Possibile diretta sui canali ufficiali della Fiorentina

Ore 20.00 – Partizani Tirana-Roma – Air Albania Stadium Tirana – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.30 – Juventus-Atalanta – Stadio Dino Manuzzi di Cesena – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW

Ore 20.45 – Bayern Monaco-Lipsia – Supercoppa di Germania – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Verona-Ascoli – Coppa Italia trentaduesimi di finale – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – PSG-Lorient – Ligue 1 1° giornata – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.15 – Cagliari-Palermo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.30 – Athletic Club-Real Madrid – LaLiga 1° giornata – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.30 – Sporting-Vizela – Liga Portugal 1° turno – Diretta streaming su DAZN

