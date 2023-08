Calcio in tv oggi (mercoledì 9 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Ci troviamo nel pieno dell’estate. Oggi, mercoledì 9 agosto, il calcio non si ferma ed è pronto a regalare avvincenti match. Il conto alla rovescia che ci avvicina prepotentemente all’inizio dei maggiori campionati europei ma anche alle competizioni continentali, rasenta il numero zero. Tra qualche giorno ci saranno i vari fischi d’avvio e tra i tanti troveremo anche quelli che sanciranno l’inizio della Serie A che andrà in scena a partire dal 19 agosto.

Insomma molto presto i tifosi ritorneranno ad ammirare i propri idoli in campo in competizioni ufficiali ma anche in data odierna non mancheranno le partite. Si inizierà ad esempio alle 18.00 e per giunta con un’italiana: il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri calcheranno il terreno di gioco di Milanello per affrontare il Trento in un test amichevoli. Un’ora più tardi invece, l’Inter di Simone Inzaghi, altra formazione milanese, combatterà con il Salisburgo all’interno della Red Bull Arena.

Allo stesso orario e anche poco più tardi però, si partirà con le Qualificazioni di Champions e Conference League. Ci sarà Larnaca-Maccabi Tel Aviv per la terza competizione continentale per club o ancora Gent-Pogon Szczecin. Successivamente e per le Qualificazioni dell’ex “Coppa dei Campioni”, troveremo Panathinaikos-Marasiglia piuttosto che Slovan Bratislava-Maccabi Haifa. A chiudere ci saranno invece Rangers e Servette. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (9 AGOSTO)

Mercoledì 9 agosto

Ore 18.00 – Milan-Trento – Milanello – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Salisburgo-Inter– Red Bull Arena di Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Zona DAZN. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 19.00 – AEK Larnaca-Maccabi Tel Aviv – 3° turno Qualificazioni UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Gent-Pogon Szczecin – 3° turno Qualificazioni UEFA Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Panathinaikos-Marsiglia – 3° turno Qualificazioni UEFA Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Slovan Bratislava-Maccabi Haifa – 3° turno Qualificazioni UEFA Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Rangers-Servette – 3° turno Qualificazioni UEFA Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Foto: LaPresse