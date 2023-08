Calcio in tv oggi (mercoledì 23 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

La stagione calcistica 2023/2024 da qualche giorno è ufficialmente iniziata. Sono ripartiti i massimi campionati europei e non solo, visto che anche le competizioni continentali si stanno già giocando da diverso tempo: in particolare i vari turni preliminari. E anche oggi, mercoledì 23 agosto, a rubare la scena sono soprattutto e specialmente le partite che riguardano due manifestazioni precise: la UEFA Conference League da una parte e la UEFA Champions League dall’altra.

In entrambi i tornei si stanno svolgendo i Playoff, che serviranno a decretare le ultime squadre che prenderanno parte alla prima e alla terza competizione europea per club. Partiamo dalla sfida delle 18.30 che vedrà contrapposti lo Spartak Trnava, formazione slovacca, e l’SC Dnipro, undici ucraino. Un’altra gara di andata di questi Playoff di Conference, verrà giocata 15 minuti più tardi, dunque a partire dalle ore 18.45 e vedremo sfidarsi l’Hibernian e l’Aston Villa del neoarrivato Nicolò Zaniolo.

Ma oggi sarà anche il turno della Champions League e dei suoi Playoff. Dalle 21.00, si potrà assistere a tre incontri. Il Maccabi Haifa, squadra in grado di battere la Juventus nella scorsa annata e nella medesima competizione, dovrà vedersela contro lo Young Boys. Il Galatasaray di Mertens, Icardi e Ziyech invece, volerà in Norvegia per battersi contro il Molde. A chiudere il Braga aprirà le porte dell’Estadio Municipal ai greci del Panathinaikos. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (23 AGOSTO)

Mercoledì 23 agosto

Ore 18.30 – Spartak Trnava-SC Dnipro – Playoff UEFA Conference League, gara di andata – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.45 – Hibernian-Aston Villa – Playoff UEFA Conference League, gara di andata – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Maccabi Haifa-Young Boys – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

Ore 21.00 – Molde-Galatasaray – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta streaming su Prime Video

Ore 21.00 – Braga-Panathinaikos – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

