Calcio in tv oggi (mercoledì 2 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, mercoledì 2 agosto. In piena estate e a pochissime settimane dall’inizio dei campionati europei, sono tante e differenti le sfide interessantissime. Non solo a livello continentale però, ci saranno formazioni impegnate. Ad aprire le danze alle 5.00 ci sarà ad esempio il Milan di Stefano Pioli che se la vedrà con il Barcellona nel Soccer Champions Tour, ma dalle 9.00, l’Italia affronterà il Sud Africa nel 3° turno del Mondiale di calcio femminile.

Una partita di fondamentale importanza per le ragazze di Milena Bertolini che dopo la batosta per 5-0 subita contro la Svezia, per gli aggiungere gli ottavi di finale del torneo, dovranno vincere o pareggiare (in quest’ultimo caso sperando che l’Argentina non batta la Svezia). Ci saranno poi altre amichevoli come ad esempio quella del Napoli che giocherà contro il Girona, piuttosto che i turni di qualificazione di Champions e Conference Leauge. Insomma il palinsesto è ricchissimo: ecco di seguito l’elenco completo del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (2 AGOSTO)

Ore 5.00 – Milan-Barcellona – Allegiant Stadium, Las Vegas – Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, DAZN, Sky Go.

Ore 9.00 – Argentina-Svezia – 3° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+

Ore 9.00 – Sud Africa-Italia- 3° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su FIFA+ e Rai Play

Ore 12.00 – Giamaica-Brasile – 3° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+

Ore 12.00 – Panama-Francia – 3° turno Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+

Ore 13.30 – Bayern Monaco-Liverpool – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.00 – Utrecht-Bologna – Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg, Olanda – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Atalanta-Pro Sesto – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Astana-Dinamo Zagabria – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.00 – Cagliari-Como – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Qarabag-Rakow – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Napoli-Girona – Castel di Sangro – Diretta tv su Sky Sport 251 (in pay per view)

Ore 19.00 – Hacken-Klaksvik – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Genk-Servette – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – M. Haifa-Sheriff – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Molde-HJK – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 – Lens-Torino– Stadio Bollaert-Delelis di Lens – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 19.00 – AEK Larnaca-Torpedo-BelAZ Zhodino – Secondo turno di Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.30 – Dudelange-Gzira United – Secondo turno di Qualificazioni Conference League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Copenaghen-Breidablik – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Galatasary-Zalgiris – Secondo turno di Qualificazioni Champions League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Parma-Sassuolo – Stadio Tardini di Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – SC Farense-Roma- Faro – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su NOW e Sky Go

Ore 22.00 – Atletico Madrid-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN.

