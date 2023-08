Calcio in tv oggi (martedì 22 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Anche nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, scenderà in campo e in tv il grande calcio e sono previste partite interessantissime. La prima giornata della Serie A è terminata ieri sera e anche i vari campionati europei hanno iniziato il proprio lungo cammino. Insomma dopo la pausa estiva è ripartita la stagione 2023/2024, pronta a regalare nuove e differenti emozioni, weekend dopo weekend. Ma anche nel corso della settimana non mancano le sfide, proprio come in data odierna.

A partire dalle ore 20.30 infatti, ci saranno due giovani formazioni a scontrarsi per sollevare al cielo il trofeo della Supercoppa Primavera. E a fronteggiarsi saranno il Lecce campione d’Italia a seguito del campionato conclusosi da non molto, e la Roma, detentrice della Coppa Italia. Al Via del Mare ci si aspetta un clima infuocato ma soprattutto la voglia cucire sul petto un altro trofeo: sia sponda salentina che sponda romana. Le compagini daranno certamente il massimo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Mezz’ora più tardi poi tornerà la UEFA Champions League 2023/2024 e, questa volta, avremo tre partite in contemporanea: tutte a partire dalle ore 21.00. Si tratta delle gare di andata dei Playoff. Il Rakow aprirà le porte del proprio stadio al Copenaghen mentre super match tra i Rangers e il PSV: ne rimarrà solamente una. E, infine ma sempre alle 21.00, L’AEK Atene avrà modo di gareggiare contro Royal Antwerp. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (22 AGOSTO)

Ore 20.30 – Lecce U19-Roma U19 – Supercoppa Primavera – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su APP Sportitalia

Ore 21.00 – Rakow-Copenaghen – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta streaming su Infinity+

Ore 21.00 – Rangers-PSV Eindhoven – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Infinity+, Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Royal Antwerp-AEK Atene – Playoff UEFA Champions League, gara di andata – Diretta streaming su Infinity+

Foto: LaPresse