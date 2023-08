Calcio in tv oggi (lunedì 28 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio non si ferma nemmeno quest’oggi, lunedì 28 agosto. Da pochi giorni i maggiori campionati europei sono ripartiti e non hanno intenzione di fermarsi. In attesa delle manifestazioni continentali le squadre si stanno affrontando nelle competizioni nazionali e stanno regalando tantissime emozioni. E anche in data odierna il palinsesto televisivo è ricco di incontri. Alle 16.30 ad esempio, ci saranno due partite del Campionato Primavera: Genoa-Torino e Roma-Fiorentina.

Due ore più tardi la Serie A invece, scenderà in campo con la penultima sfida del secondo turno. All’Arechi la Salernitana se la vedrà con l’Udinese di Andrea Sottil. Alle 19.30 spazio poi a LaLiga, il massimo campionato spagnolo. Successivamente, alle 20.45 per l’esattezza, l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Cagliari di Claudio Ranieri.

Non mancherà nemmeno il campionato portoghese con Rio Ave-Porto. A chiudere infine, alle 21.30, il Rayo Vallecano dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid nel 3° turno de LaLiga. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (28 AGOSTO)

Ore 16.30 – Genoa U19-Torino U19 – Campionato Primavera 1° turno – Diretta streaming App Sportitalia

Ore 16.30 – Roma U19-Fiorentina U19 – Campionato Primavera 1° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming App Sportitalia

Ore 18.30 – Salernitana-Udinese – Serie A 2° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 19.30 – Getafe-Deportivo Alaves – LaLiga 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Cagliari-Inter – Serie A 2° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 21.15 – Rio Ave-Porto – Liga Portugal 3° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.30 – Rayo Vallecano-Atletico Madrid – LaLiga 3° turno – Diretta streaming su DAZN

