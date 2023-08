Calcio femminile, Mondiali 2023: Spagna travolgente sulla Svizzera per andare ai quarti

Fin troppo facile il compito della Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali 2023. All’Eden’s Park di Auckland, Nuova Zelanda, le iberiche non fanno nessuno sconto alla Svizzera: il punteggio finale dice 5-1. Domani verrà resa nota l’avversaria di quarti di finale, una tra Olanda e Sudafrica.

La Spagna passa subito in vantaggio con il gol di Bonmati al quinto minuto, ma sei giri di orologio dopo Laia Codina infila la palla nella propria stessa porta regalando l’1-1 alla Svizzera. Pochi problemi per le iberiche, che ritornano in vantaggio con Alba Redondo al 17′. Di nuovo Bonmati al 36′ firma il 3-1, mentre Codina si riscatta prontamente al 45′ siglando la rete del 4-1.

Con la situazione ormai in mano alle spagnole, il match si avvia lentamente verso la fine anche a suon di sostituzioni. In mezzo a esse, c’è anche il gol del 5-1, realizzato da Jennifer Hermoso al 70′. Una sola l’ammonizione, quella per Julia Stierli al 73′, sintomo di una partita anche sostanzialmente corretta.

Il discorso legato alla prevalenza spagnola, peraltro, si vede benissimo anche da alcuni numeri, con il 59% di possesso palla a fronte del 26% svizzero (e del 15% conteso). Si è in sostanza giocato da una sola parte, anche visti i 25 tiri effettuati dalle iberiche contro i soli 2 delle elvetiche.

Foto: LaPresse