Calcio femminile, Mondiali 2023: la Francia batte il Panama e chiude prima, la Giamaica elimina il Brasile

È calato il sipario sul gruppo F dei Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio italiani si sono disputati gli incontri Brasile-Giamaica e Francia-Panama, entrambi decisivi per decretare la classifica finale del girone e per definire dunque le due squadre che giocheranno negli ottavi di finale. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Al Sydney Football Stadium di Sydney (Australia) la Francia ha battuto il già eliminato Panama con un pirotecnico 6-3 e ha strappato il biglietto per gli ottavi di finale. Dopo essere andate sotto per 1-0 al 2′ per via della rete di Marta Cox, le transalpine hanno reagito alla grande e con i goal di Maelle Lakrar al 21′, Kadidiatou Diani al 28′ e al 37′ (la seconda su rigore) e Lea Le Garrec al 45+5′ hanno chiuso il primo tempo sopra addirittura 4-1. Nei primi minuti della ripresa è arrivato anche il 5-1 della solita Diani (ancora su rigore), poi la Francia ha rallentato e le avversarie ne hanno approfittato per accorciare con le reti di Yomira Pinzon al 64′ (su rigore) e Lineth Cedeno all’87’, prima del timbro del definitivo 6-3 di Vicki Becko al 90+10′. Grazie a questa vittoria le ragazze di Reanard hanno concluso il girone F al primo posto con sette punti e si sono garantite la possibilità di sfidare la seconda del girone H, che sarà una tra Colombia, Germania, Marocco e Corea del Sud (prima dell’ultima giornata, la classifica di questo gruppo vede la Colombia in testa con 6 punti, la Germania e il Marocco in seconda posizione con 3 e la Corea del Sud ultima con 0).

Nell’altro incontro del gruppo F è invece arrivato un incredibile pareggio a reti bianche tra Brasile e Giamaica, che ha premiato la squadra di Donaldson. Con questo 0-0, infatti, la Giamaica è rimasta sopra di un punto (5 contro 4) rispetto proprio alle ragazze di Sundhage (che oggi ci hanno provato a più riprese, senza però riuscire a segnare) e grazie al secondo posto finale nel girone si è qualificata agli ottavi, mettendo contemporaneamente fuori dai giochi il Brasile. Ora nella prima partita della fase a eliminazione diretta il gruppo di Donaldson affronterà la prima classificata del girone H.

Foto: LaPresse