Calcio femminile, Mondiali 2023: Italia a caccia degli ottavi di finale, decisivo il match contro il Sudafrica

Dopo la sonora sconfitta per 5-0 contro la Svezia, l’Italia dovrà cercare di rialzarsi domani nell’ultima giornata del Girone G ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Le ragazze di Milena Bertolini sfideranno alle 9:00 allo Sky Stadium di Wellington il Sudafrica in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi.

L’Italia, che in questo momento si trova in seconda posizione nel girone con tre punti, sarà obbligata a vincere per avere la certezza del passaggio del turno, mentre se arriverà un pareggio si dovrà guardare all’esito del match tra la Svezia (già qualificata agli ottavi) e l’Argentina (attualmente terza con un punto e con la possibilità di superare l’Italia) per capire chi potrà poi giocare gli ottavi di finale. Con una sconfitta, invece, sarebbe eliminazione certa per il Bel Paese.

Battere il Sudafrica (in questo momento terzo in classifica insieme all’Argentina con un punto) non sarà semplice, perché la squadra di Ellis, che è reduce dalla sconfitta all’esordio per 2-1 contro la Svezia e il successivo pareggio per 2-2 contro l’Argentina (da segnalare che le Banyana Banyana hanno sprecato il vantaggio di 2-0 nel giro di 5′ tra il 74′ e il 79′), è ben organizzata e ha delle giocatrici di talento. Per questi motivi alle azzurre domani servirà dunque una prestazione di grande spessore per conquistare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI

Per questa sfida Bertolini potrebbe riproporre la stessa formazione del match contro la Svezia, con l’unica eccezione in attacco, dove Valentina Giacinti prenderà probabilmente il posto di Chiara Beccari. Discorso simile anche dall’altra parte per Ellis, che, nonostante il quasi sicuro recupero della capitana Refiloe Jane (giocatrice del Sassuolo), dovrebbe schierare lo stesso undici che si è visto dal primo minuto contro l’Argentina.

ITALIA (4-2-3-1) – Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Dragoni; Cantore, Caruso, Bonansea (C); Giacinti. CT: Milena Bertolini

SUDAFRICA (4-2-3-1) – Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini; Mothlalo, Jane (C); Seoposenwe, Magaia, Cesane; Kgatlana. CT: Desiree Ellis

Foto: LaPresse