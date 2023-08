Calcio femminile, Mondiali 2023: Inghilterra e Danimarca battono Cina e Haiti e accedono agli ottavi

È calato il sipario sul gruppo D dei Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Nel primo pomeriggio italiano si sono disputate le partite Cina-Inghilterra e Haiti-Danimarca, entrambe fondamentali per decretare la classifica finale del girone e per definire dunque le due squadre che giocheranno negli ottavi di finale. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Al Coopers Stadium di Adelaide (Australia) l’Inghilterra si è imposta contro la Cina un nettissimo 6-1 e ha strappato il pass per gli ottavi. Ad aprire le marcature ci ha pensato Alessia Russo al 4′, poi le ragazze di Wiegman hanno preso il largo prima della fine del primo tempo con le reti di Lauren Hemp al 26′ e Lauren James al 41′. Nel secondo tempo la Cina ha provato a rientrare in partita con il goal su rigore di Shuang Wang al 57′, ma subito dopo l’Inghilterra ha segnato il 4-1 ancora con James e poco più tardi ha definitivamente dilagato con Chloe Kelly e Rachel Daly tra il 77′ e l’84’. Grazie a questo successo la squadra di Wiegman ha chiuso il girone D al primo posto a punteggio pieno e si è assicurata la sfida contro la seconda classificata del gruppo B, ovvero la Nigeria.

Eliminata invece la Cina, perché nell’altro incontro del gruppo D è arrivato il successo della Danimarca (prima di questa partita la squadra europea aveva 3 punti in classifica proprio come la compagine asiatica). Le ragazze di Sondergaard hanno battuto per 2-0 Haiti con i goal di Pernille Harden (al 21′ su rigore) e Sanne Troelsgaard (al 90+10′) e hanno chiuso il girone al secondo posto con 6 punti (terza invece la Cina con 3 e ultimo Haiti con 0), regalandosi un posto tra le prime sedici del torneo. Ora agli ottavi la Danimarca sfiderà l’Australia, che è reduce dalla vittoria del girone B.

Foto: LaPresse