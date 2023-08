Rugby, il ranking mondiale aggiornato: gli All Blacks salgono al secondo posto

Nel weekend si è conclusa la The Rugby Championship, mentre con Scozia-Italia sono iniziati i test match estivi in vista dei Mondiali. E, così, a conclusione del torneo downunder andiamo a vedere come è cambiato il ranking mondiale prima di una caldissima estate ovale che ci porterà ai Mondiali.

Non cambia la classifica in vetta, con l’Irlanda che si conferma al primo posto a 91,82 punti, seguita però dalla Nuova Zelanda che con tre vittorie su tre nella Rugby Championship sale a 90,77 punti. Scende, così, all’ultimo gradino del podio la Francia che mantiene i 90,47 punti davanti al Sudafrica che ha 88,36 punti.

Si conferma al quinto posto del ranking la Scozia che batte l’Italia e ha 82,77 punti, mentre l’Inghilterra è sempre sesta con 82,12 punti. Settimo posto per l’Argentina con 81.47 punti, mentre resta all’ottavo posto un’Australia in crisi e che ha 79.87 punti. La top 10 si chiude con il Galles con 78,08 punti, mentre gran balzo al decimo posto, dove guadagnando tre posizioni salgono le Fiji con 76.86 punti, grazie al due su due nella Pacific Nations Cup.

L’unico smottamento in classifica, come detto, arriva proprio ai margini della Top 10. La Georgia, resta all’undicesimo posto con 76,23 punti, davanti al Giappone con 76.13 punti, mentre crollano le Samoa, ora tredicesime con 75.95 punti, mentre l’Italia è quattordicesima con 74,63 punti, che precede Tonga con 70.53 punti.

Foto: LaPresse