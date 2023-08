Calcio femminile, Gravina ammette: “Abbiamo fallito tutti. Il prossimo CT…”

L’Italia è stata eliminata nella fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile. La campagna iridata è stata estremamente deludente per la nostra Nazionale, uscita malamente da una competizione internazionale come era già successo in occasione degli ultimi Europei. La sconfitta nel recupero contro il Sudafrica è stata decisiva e le azzurre non sono rimaste zitte, facendosi sentire nella giornata di ieri con un comunicato congiunto rivolto alla Federazione e scaricando nei fatti la CT Milena Bertolini.

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC ha commentato dopo l’odierno Consiglio Federale: “Abbiamo sbagliato tutti. Chi era in campo, chi in panchina, chi a Via Allegri. Dobbiamo imparare dalla cultura della sconfitta. Anch’io lo faccio, anch’io cerco di imparare. La Federazione ha fatto tutto quello che doveva fare e anche di più per preparare il Mondiale. Ora ripartiamo da questa sconfitta, lunedì incontrerò le azzurre e ci confronteremo. Mi ha fatto piacere il messaggio di Cristiana Girelli, che ha chiarito quello che volevano dire le ragazze“.

Bisognerà anche cercare un nuovo Commissario Tecnico e Gravina ha tracciato l’identikit: “Una persona che abbia capacità di dialogo e che possa capire, coccolare, valorizzare la sensibilità delle ragazze sposando il nostro progetto. Non sottovalutiamo l’appuntamento della Nations di League di settembre con un girone tremendo con Spagna, Svizzera e Spagna, ma è solo una prima ripartenza“.

Foto: Lapresse