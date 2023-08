Calcio, Carmine Nunziata guiderà l’Italia Under 21: nuovo allenatore, obiettivo rinascita. Bollini vice di Mancini

Carmine Nunziata è stato nominato Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 21 di calcio. L’ufficializzazione è giunta al termine del Consiglio Federale andato in scena oggi a Roma. Si tratta di una promozione importante per il tecnico campano, reduce dal secondo posto ai Mondiali Under 20, che prosegue nella sua scalata all’interno dei quadri della FIGC.

Dopo aver guidato l’Under 17 (nel 2017 e nel 2019 l’Italia ha perso la Finale degli Europei contro l’Olanda) e l’Under 19 (spintasi fino alla semifinale degli Europei di categoria nel 2022), il 56enne scala un ulteriore gradino e avrà il compito difficile di fare riemergere l’Under 21 dopo le ultime deludenti campagne agli Europei e la mancata qualificazione alle Olimpiadi. Carmine Nunziata dovrà amalgamare la squadra e dare fiducia a giovani elementi, che magari trovano poco spazio all’interno dei rispettivi club.

L’obiettivo è quello di tornare competitivi in vista delle prossime manifestazioni internazionali e agguantare un pass per i Giochi di Los Angeles 2028. La guida dell’Under 20 passa invece ad Attilio Lombardo, mentre Alberto Bollini, fresco di trionfo agli Europei Under 19, sarà il vice di Roberto Mancini ai vertici della Nazionale maggiore. Roberto Mancini assume anche la carica di coordinatore delle Nazionali, dalla maggiore fino alla Under 20.

