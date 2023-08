Vuelta a España 2023, chi parteciperà? Cast stellare con Evenepoel, Vingegaard e Roglic. Occhio ad Ayuso

Ancora due settimane e sarà Vuelta a España. Già momento dell’ultimo Grand Tour della stagione 2023, che dal 26 agosto prenderà il via con una cronosquadre a Barcellona per chiudersi, al solito, in quel di Madrid. Per un grande appuntamento, è previsto un grande parterre: tanti gli uomini che punteranno alla vittoria finale.

La squadra da battere è, al momento, la Jumbo-Visma, che presenta i vincitori di Giro d’Italia e Tour de France a braccetto. Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Di nuovo fianco a fianco, ma stavolta nessuno dei due che parte con i gradi di vice: sarà la strada a dirci chi diventerà il capitano dei calabroni sulle strade iberiche, e le scaramucce sono dietro l’angolo.

Pronto a inserirsi nella lotta anche il vincitore dell’ultima Vuelta, Remco Evenepoel. Dopo l’addio alla maglia iridata (ma prendendosi il successo a cronometro) e il ritiro al Giro d’Italia in maglia rosa, il belga vuole mettere un altro mattoncino nella sua legacy da uomo che può vincere ogni tipologia di corsa di tre settimane, per presentarsi il prima possibile per andare all’attacco del Tour de France. E si sa, a volte tra i due litiganti il terzo gode…

Ma la lotta per la classifica generale non vedrà solo loro protagonisti. La UAE Team Emirates si fonderà quasi sicuramente su Juan Ayuso, lo scorso anno bellissima sorpresa in Spagna ma con il suo anno partito a rilento. A giugno però ha fatto vedere grandi cose al Giro di Svizzera, ora proverà a dire nuovamente la sua. E nel caso, gli emiratini possono avere Joao Almeida come guardia del corpo. Tornano in gara Enric Mas (Movistar) e Richard Carapaz (EF Education Easypost) dopo la caduta che li ha esclusi dal Tour, mentre Geraint Thomas proverà a giocarsi un posto sul podio.

Per l’Italia, al momento sono due gli uomini sicuri della partecipazione. In casa Bahrain-Victorious ci si potrebbe affidare a Damiano Caruso, che al Giro d’Italia aveva dimostrato una buonissima gamba, mentre Giulio Ciccone proverà a risultare nuovamente la variabile impazzita della corsa.

Foto: LaPresse