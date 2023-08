Biathlon, tutte le ritirate al termine della stagione 2023. Si chiude un’era. Dorothea Wierer unica veterana a proseguire

La primavera del 2023 coincide con un momento di svolta nel circuito femminile del biathlon. Ci troviamo di fronte a un proverbiale “si volta pagina”, poiché quasi tutte le veterane blasonate hanno deciso di dire basta. Difatti tre delle quattro donne più vincenti in attività hanno scelto di appendere sci e carabina al chiodo, dedicandosi ad altro nella vita. Si tratta, per la verità, di ritiri annunciati, che però sono destinati ad avere un pesante impatto sulle gerarchie.

Mettendo insieme i palmares di Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff e Denise Herrmann-Wick si conteranno 61 vittorie di primo livello, compresi 3 ori olimpici e 7 iridati, con tanto di 2 Sfere di cristallo assolute. A questi successi, va aggiunta la pletora di titoli e medaglie nelle prove a squadre, nonché la somma complessiva dei podi e le svariate coppe di specialità. De facto, viene quasi interamente meno la generazione che ha caratterizzato il quadriennio 2018-2022.

Quel “quasi” è rappresentato da Dorothea Wierer, coetanea delle due norvegesi e leggermente più giovane della tedesca. L’azzurra è la sola ultratrentenne a non aver salutato la compagnia. Comprensibile, per due ragioni. In primis è la più competitiva del quartetto. Eckhoff e Røiseland sono arrivate al capolinea agonistico, Herrmann avrebbe potuto avere ancora qualcosa da dire sul piano atletico, ma dopo i pesantissimi trionfi del 2022 (oro olimpico) e 2023 (oro mondiale in casa), non ha più nulla da chiedere sul piano delle motivazioni. In secondo luogo, per l’altoatesina Milano-Cortina 2026 è indubbiamente un traguardo invitante.

Oltre alle tre big, non vedremo più in azione una serie di ragazze che, superata la soglia dei 30 anni, hanno optato per altre strade. Fra di esse si leggono i nomi di Anais Chevalier-Bouchet, Vanessa Hinz e Mari Laukkanen-Eder. Non avranno scritto pagine di storia del biathlon, ma la francese e la tedesca qualche paragrafo lo hanno redatto, mentre la finlandese si è comunque presa il lusso di aggiungere un trafiletto.

Infine ci saranno delle assenze provvisorie, almeno in potenza. Paulina Fialkova, Baiba Bendika e Milena Todorova sono tutte in pausa maternità. La loro intenzione corrente è di tornare per il 2024-25. Vedremo se si concretizzerà, oppure se cambieranno idea e sceglieranno di fare le mamme a tempo pieno.

RITIRI BIATHLON FEMMINILE

CHEVALIER-BOUCHET Anais [FRA] (1993)

ECKHOFF Tiril [NOR] (1990)

EDER Mari [FIN] (1987)

FAUNER Eleonora [ITA] (1997)

FIALKOVA Ivona [SVK] (1994)

HERRMANN-WICK Denise [GER] (1988)

HINZ Vanessa [GER] (1992)

KINNUNEN Nastassia [FIN] (1985)

RØISELAND Marte Olsbu [NOR] (1990)

SANFILIPPO Federica [ITA] (1990) {Passata al fondo}

TACHIZAKI Fuyuko [JPN] (1989)

Foto: Pentaphoto