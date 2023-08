Biathlon, Lisa Vittozzi vince a Wiesbaden: dominio al tiro, Dorothea Wierer quarta

Lisa Vittozzi ha vinto il City Biathlon di Wiesbaden, evento estivo andato in scena nella località tedesca. L’azzurra ha mostrato un’eccellente condizione fisica, imponendosi nella mass start pomeridiana dopo che in mattinata era risultata la migliore nella partenza a intervalli. La 28enne ha allungato in maniera perentoria dopo la seconda delle tre sessioni di tiro a terra, chiudendo la gara con un eccellente 27 su 30 al poligono (14 su 15 in piedi).

La sappadina, che aveva già primeggiato in questa kermesse nel 2019, ha tagliato il traguardo con 45 secondi di vantaggio nei confronti della tedesca Anna Weidel. Dorothea Wierer, che si era imposta nella passata edizione, ha concluso al quarto posto alle spalle della francese Lou Jeanmonnot, capace di sopravanzare l’altoatesina nell’ultima tornata nonostante una penalità.

Si tratta del terzo successo italiano nella storia di questa kermesse. Mancano due giorni a Ferragosto e la stagione invernale inizierà tra poco più di tre mesi, ma intanto le nostre portacolori sembrano essere sulla strada giusta per essere protagoniste durante la Coppa del Mondo.

Foto: Lapresse