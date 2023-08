Berrettini-Humbert oggi, US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

Comincia l’US Open 2023 di Matteo Berrettini. Una campagna statunitense finora poco performante per il romano, che dopo il buon Wimbledon ha collezionato una sola vittoria in Canada con Gregoire Barrere prima del ko con Jannik Sinner e lo scivolone con Felix Auger-Aliassime. Con un ranking che non lo vede tra le teste di serie, il suo primo turno in un torneo che gli porta alla mente bei ricordi è stato però alquanto clemente, incrociando il francese Ugo Humbert.

Il giocatore transalpino, numero 29 del seeding, è stato protagonista di un’ottima risalita in classifica in questa stagione: oltre la centesima posizione a inizio gennaio, si è ributtato a capofitto nei Challenger per ricostruire il proprio ranking, per poi ottenere ottimi risultati nei primi tornei sul cemento USA, ottenendo due semifinali tra Newport ed Atlanta ed i quarti di finale a Washington. Così facendo, è tornato a lambire la top 30 così come fatto fino a inizio 2022.

Terzo incrocio in carriera tra i due contendenti nel circuito ATP, con l’azzurro che ha vinto entrambe le partite disputate. La prima risale proprio all’US Open, anno 2020: al secondo turno Matteo ebbe la meglio con un comodo 6-4 6-4 7-6. Lo scorso anno i due si incrociarono nella ATP Cup, con un successo per 6-4 7-6 per il romano. C’è anche un successo di Humbert nel circuito Challenger, agli ottavi del torneo di Brest 2017, con il transalpino che si impose per 6-3 6-0.

Il match tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert sarà il primo in programma nel campo 5, con inizio alle ore 11.00 di New York, le 17.00 italiane. Il match sarà visionabile in esclusiva in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando, ed in streaming su supertennis.tv. Sarà possibile assistere alla partita anche sulla piattaforma a pagamento SuperTennix. OA Sport coprirà la sfida con la consueta DIRETTA LIVE.

BERRETTINI-HUMBERT, US OPEN 2023, IL CALENDARIO

29 agosto – Campo 5

17.00 Matteo Berrettini–Ugo Humbert – primo turno uomini

BERRETTINI-HUMBERT, US OPEN 2023, COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (64 digitale Terrestre)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

