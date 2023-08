Beach volley, King e Queen of the beach 2023. Sara Franzoni e Tobia Marchetto sono i nuovi “regnanti” della sabbia!

L’esordiente Sara Franzoni e Tobia Marchetto vincono l’Offertevillaggi.com King & Queen beach volley tour 2023. Alla Iplex Arena di Civitanova Marche sold out per questa edizione Sara e Tobia vincono con merito la manifestazione e conquistano la meritata corona.

Le due neo teste coronate in finale hanno battuto Sara Breidenbach e Marco Caminati. In finale femminile Sara Franzoni ha scelto come partner Giada Benazzi mentre Sara Breidenbach ha chiamato in aiuto Eleonora Gili. Nel maschile Tobia Marchetto ha usufruito delle prestazioni di Michele Luisetto mentre Marco Caminati si è avvalso dell’aiuto di Giacomo Spadoni.

Due finali belle ed equilibrate terminate entrambe al tie break ancora una volta la conferma della grande qualità del torneo giunto alla ventiquattresima edizione. La gara delle donne è stata ricca di colpi di scena con Sara Breidenbach che sembrava poter bissare il successo del 2019 ed invece la concentrazione e la grinta di Sara Franzoni hanno regalato a quest’ultima la vittoria.

Nel maschile equilibrio assoluto. Due scuole diverse. Grande beach volley specie nel primo set terminato 23-21 per Caminati/Spadoni. Poi probabilmente la freschezza di Marchetto e Luisetto ha portato alla conquista del secondo set. Il Tie break è stata una roulette anche se Tobia e Michele hanno tenuto sempre un vantaggio di tre punti specie nel finale del set.

Eliminatorie: Gir. A Femm. Benazzi/Arcaini-Barboni/Franzoni 1-2 (17-13, 12-17, 8-11). Gir C Masch Bigarelli/Caminati-Spadoni/Windish 1-2 (14-17, 17-15, 6-11), Gir B Femm Breidenbach/They-Annibalini/Gili 2-1 (17-11, 13-17, 11-8), Gir. D Masch Podestà/Luisetto-Andreatta/Marchetto 1-2 (13-17, 17-11, 10-12), Gir. A Femm. Benazzi/Barboni-Arcaini/Franzoni 1-2 (18-16, 14-17, 7-11), Gir. C Masch Bigarelli/Spadoni-Caminati/Windish 1-2 (14-7, 17-15, 5-11), Gir. B Femm Breidenbach/Annibalini-They/Gili 2-0 (17-12, 17-14), Gir. D Masch Podestà/Andreatta-Luisetto/Marchetto 1-2 (20-18, 10-17, 8-11), Gir. A Femm Benazzi/Franzoni-Arcaini/Barboni 2-0 (17-8, 17-10), Gir. C Masch Spadoni/Caminati-Bigarelli/Windish 2-0 (22-20, 17-14), Gir. B Femm. Breidenbach/Gili-They/Annibalini 2-0 (17.13, 17-10), Gir. D Masch. Marchetto/Podestà-Andreatta/Luisetto 2-1 (17-13, 14-17, 14-12).

Finale Queen of the beach: Breidenbach/Gili-Franzoni/Benazzi 1-2 (21-15, 13-21, 12-15)

Finale King of the beach: Marchetto/Luisetto-Caminati/Spadoni 2-1 (21-23, 21-17, 15-12)