Beach volley. A Civitanova due giorni per assegnare il titolo di King e Queen of the Beach. Diretta Tv su OA Sport

Si comincia a giocare alla IPLEX Arena di Civitanova Marche dalle 9.15 con Benazzi/Arcaini contro Barboni/Franzoni che sarà la gara inaugurale della XXIV Offertevillaggi.com King & Queen beach volley tour. A seguire la “prima” del maschile con Bigarelli/Caminati contro Spadoni/Windisch.

Sedici atleti, 8 donne ed altrettanti uomini, tra i migliori nel Belpaese, molti campioni italiani e già vincitori del KingQueen si contenderanno la corona 2023. Nel Queen la campionessa in carica Sofia Arcaini dovrà sudare le fatidiche sette camicie per difendere il titolo. Ma attenzione a Benazzi e Breidenbach con They, Gili e Annibalini che sono in agguato.

Nel maschile con molti esordienti non ci sarà il Re Matteo Ingrosso, assente per infortunio. Ecco allora che Caminati ed Andreatta potrebbero mettere il sigillo ma occhio a Marchetto e Windish e agli outsider Bigarelli, Luisetto con Podestà e Spadoni pronti a fare il colpaccio.

La formula del torneo del tutti contro tutti regala suspance ed incertezza. Sarà molto interattivo con la novità per gli appassionati in tribuna di intervistare gli atleti a fine partita, ma ci sarà anche la possibilità per il pubblico di acquistare un posto sul Palco Fan, dove ci saranno posti al coperto, le canotte uguali a quelle dei giocatori e tante altre agevolazioni. Inoltre, nel corso della partita ci saranno intermezzi danzanti con le Hanoi n°2 Sweet Dolls.

La manifestazione avrà una massiccia copertura sui canali social, le pagine Facebook ed Instagram del torneo saranno in costante aggiornamento. L’Offertevillaggi.com King & Queen beach volley tour verrà trasmesso in diretta su Studio 7 Tv e su OA Sport e in differita (con venti ore di trasmissioni) da Sky Sport. Due giorni di sport, divertimento ed intrattenimento con il King & Queen beach volley tour oramai il punto di riferimento principe dell’agosto civitanovese.

I gironi

Queen A: Arcaini; Benazzi; Barboni;Franzoni;

Queen B: They; Breidnebach; Gili; Annibalini

King C: Bigarelli – Caminati – Spadoni – Windish

King D: Luisetto – Podestà – Andreatta – Marchetto

Il programma di oggi

Ore 9.15 Gir. A Femm. Benazzi/Arcaini-Barboni/Franzoni

Ore 10.00 Gir C Masch Bigarelli/Caminati-Spadoni/Windisch

Ore 10.45 Gir B Femm Breidenbach/They-Annibalini/Gili

Ore 11.30 Gir. D Masch Podestà/Luisetto-Andreatta/Marchetto

Ore 15.30 Gir. A Femm Benazzi/Barboni-Arcaini/Franzoni

Ore 16.15 Gir. C Masch Bigarelli/Spadoni-Caminati/Windish

Ore 17.00 Gir. B Femm Breidenbach/Annibalini-They/Gili

Ore 17.45 Gir. D Masch Podestà/Andreatta-Luisetto/Marchetto