Beach volley, Campionato Italiano 2023. Prosegue a Cordenons la volata per lo scudetto! Poche sorprese tra qualificazioni e primo turno

Ha preso il via questa mattina con le prime partite del main draw la settima tappa del Campionato Italiano di beach volley in programma a Cordenons, in Friuli. Buona la partecipazione e anche ben qualificata, visto che sono al via praticamente tutte le coppie in corsa per la conquista dello scudetto. In più le qualificazioni di ieri hanno promosso in campo maschile binomi di assoluto prestigio come Ingrosso/Dal Molin, Caminati/Martino e Vitelli/Cappio, alla prima apparizione quest’anno, dopo gli impegni in azzurro di Marco Vitelli durante la Nations League.

Le prime partite della mattinata hanno promosso le coppie più attese al secondo turno vincenti. Fra queste le candidate al successo Viscovich/Del Corso in campo maschile e Benazzi/Breidenbach tra le donne. Oggi si completeranno tutte le fasi eliminatorie per arrivare domani all’ultimo turno perdenti, poi semifinali e finali.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Ingrosso/Dal Molin-Rizzato/Borgato 2-0 (21-16, 21-17), Alfieri/Corradini-Rossetti/Travi 1-2 (21-15, 13-21, 11-15), Teli/Leonelli-Carucci/Terranova 2-0 (21-0, 21-0), Bellomo/Mazzotti-Bissacco/Roffredo 2-0 (21-17, 21-17), Siccardi/Seregni-Galiazzo/Rinaldo 2-1 (16-21, 21-11, 15-6), Mussa/Azzolini-Zoli/Rizzi 2-0 (21-16, 21-17), Martino/Caminati-Pistolesi/Biglino 2-0 (21-12, 26-24), Fioretta/Pozzi-Michieli/Arbaney 2-0 (21-9, 21-12), Giuliani/Ulisse-Fabbri/Bastogi 2-1 (14-21, 21-17, 15-13), Cravera/Pizzileo-Vitelli/Cappio 0-2 (14-21, 19-21), Marta/Margaritelli-Bellucci/Camerani 0-2 (13-21, 18-21), Ziraldo/Scanferla-Camozzi/Geromin 0-2 (11-21, 7-21)

Secondo turno qualificazione: Ingrosso/Dal Molin.Rossetti/Travi 2-0 (21-19, 21-17), Teli/Leonelli-Bellomo/Mazzotti 0-2 (18-21, 20-22), Siccardi/Seregni-Mussa/Azzolini 2-1 (21-16, 14-21, 19-17), Martino/Caminati-Fioretta/Pozzi 2-0 (21-13, 21-18), Giuliani/Ulisse-Vitelli/Cappio 0-2 (16-21, 19-21), Bellucci/Camerani-Camozzi/Geromin 1-2 (21-11, 19-21, 14-16).

Primo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Vitelli/Cappio 2-0 (21-16, 21-15), Camozzi/Geromin-Ingrosso/Dal Molin 0-2 (16-21, 15-21), Alfieri/Krumins-Bellomo/Mazzotti 2-1 (21-18, 15-21, 17-15), Michieli/Chinellato-Podestà/Bigarelli 0-2 (17-21, 14-21), Sacripanti/Cecchini-Copelli/Porro, Siccardi/Seregni-Spadoni/Luisetto, Windisch/Marchetto-Martino/Caminati, Acerbi/Burgmann-Abbiati/Andreatta

Secondo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Ingrosso/Dal Molin, Alfieri/Krumins-Podestà/Bigarelli

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Apostoli/Zanagnolo-Ruffini/Malacrida 1-2 (9-21, 22-20, 11-15), Caricchia/Marchelli-Margoni/Carraro 0-2 (19-21, 19-21), Bonacina/Conti-Cicola/Angeloni 0-2 (12-21, 16-21), allevi Diotallevi/Rastelli-Crisafulli/Quagliotti 2-0 (21-18, 21-17), Cavestro/Belliero Piccinin-Derton/Fezzi 2-0 (21-6, 21-16), Marchelli/Diego-Ujka/Aime 1-2 (13-21, 21-19, 6-15)

Secondo turno qualificazione: Rottoli/Pccoli-Ruffini/Malacrida 2-0 (21-13, 21-16), Giacosa/Boscolo-Margoni/Carraro 2-1 (15-21, 21-14, 15-11), Sanguigni/Tamagnone-Cicola/Angeloni 2-1 (21-18, 19-21, 15-6), Toti/Allegretti-Tallevi Diotallevi/Rastelli 2-0 (22-20, 21-18), Cavestro/Belliero Piccinin-Pastorino/Montedoro 2-0 (21-16, 21-19), Ujka/Aime-Balducci/Leonardi 0-2 (16-21, 18-21)

Primo turno vincenti: Benazzi/Breidenbach-Aliotta/Moretti 2-0 (21-10, 21-14), Balducci/Leonardi-Rottoli/Piccoli 2-0 (21-18, 21-15), Arcaini/They-Sanguigni/Tamagnone 2-0 (22-20, 21-17), Giacosa/Boscolo-Mancinelli/Bianchi 0-2 (15-21, 17-21), Franzoni/Gili-Tagliapietra/Valdora Elisa, Toti/Allegretti-Puccinelli/Mattavelli, Orsi Toth/Lantignotti-Annibalini/Pelloia, Cavestro/Belliero Piccinin-Gradini/Frasca.

Secondo turno vincenti: Benazzi/Breidenbach-Balducci/Leonardi, Arcaini/They-Mancinelli/Bianchi

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace