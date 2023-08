Beach volley, Campionato Italiano 2023. Menegatti/Gottardi e Viscovich/Dal Corso senza sconfitte a Vasto! Oggi le finali

Poche sorprese nella prima giornata di gare della penultima tappa del campionato italiano di beach volley a Vasto con le coppie della Nazionale in evidenza e Benazzi/Breidenbach tra le donne che si confermano una delle coppie da battere, superando nell’ultimo turno vincenti, Scampoli/Bianchin che stanno preparando il Mondiale.

Tris di successi, non senza qualche patema contro Puccinelli/Mattavelli, per Gottardi/Menegatti che lasciano il primo set sul campo in due stagioni ma volano in semifinale. Dall’altra parte del tabellone Benazzi/Breidenbach superano 2-0 con un doppio 21-15 Bianchin/Scampoli costringendo la coppia allenata da Fabrizio Maggi a passare questa mattina per il tabellone perdenti dove sono ancora in corsa Mattavelli/Puccinelli, Annibalini/Barboni, Bianchin/Scampoli, Mancinelli/Bianchi e They/Arcaini.

In campo maschile Dal Corso/Viscovich non conoscono ostacoli e piazzano il tris di vittorie che li porta in semifinale ma per lo scudetto Benzi/Bonifazi fanno sentire il fiato sul collo alla coppia azzurra e anche loro chiudono senza macchia la prima giornata di gare. A sorpresa Bertoli/Lancellotti, provenienti dalle qualificazioni sono tuttora in corsa per un posto in semifinale assieme ai ritrovati Abbiati/Andreatta, a Podestà/Bigarelli e Ingrosso/Dal Molin.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Ciavarella/Teli-Terzi/Leonelli 0-2 (17-21, 17-21), Di Silvestre/Ceccoli-Ursillo/Plescia 2-0 (21-14, 21-13), Copelli/Porro-Di Risio/Pignatelli 2-0 (21-11, 21-15), Marta/Margaritelli-Tarditi/Costanza 2-0 (21-16, 21-10), Titta/Casellato-Gentile/Ciamarra 2-0 (21-6, 21-14), Cappio/Marcotullio-Sacchi/Napolitano 2-0 (21-10, 21-10), Bellucci/Ulisse-Fierro/Guardabascio 2-0 (21-14, 21-9), Calligaro/Verlato-Fabbri/Bastogi 0-2 (18-21, 14-21).

Secondo turno qualificazioni: Martino/Caminati-Terzi/Leonelli 2-0 (21-17, 21-16), Di Silvestre/Ceccoli-Copelli/Porro 0-2 (11-21, 19-21), Bellomo/Mussa-Marta/Margaritelli 2-1 (21-11, 13-21, 15-10), Siccardi/Seregni-Titta/Casellato 2-0 (21-19, 21-15), Cappio/Marcotullio-Bellucci/Ulisse 1-2 (21-17, 15-21, 12-15), Fabbri/Bastogi-Cravera/Crusca 0-2 (18-21, 15-21)

Primo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Pantalei/Brucini 2-0 (34-32, 21-15), Martino/Caminati-Manni/Vanni 2-1 (21-11, 18-21, 15-10), Ingrosso/Dal Molin-Siccardi/Seregni 2-0 (21-15, 21-15), Bellomo/Mussa-Abbiati/Andreatta 0-2 (7-21, 15-21), Podestà/Bigarelli-Bellucci/Ulisse 2-1 (14-21, 21-16, 19-17), Bertoli/Lancellotti-Spadoni/Luisetto 2-1 (18-21, 21-16, 15-12), Geromin/Camozzi-Cravera/Crusca 2-0 (21-16, 21-15), Copelli/Porro-Benzi/Bonifazi 0-2 (17-21, 19-21).

Secondo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Martino/Caminati 2-0 (21-15, 21-10), Ingrosso/Dal Molin-Abbiati/Andreatta 2-0 824-22, 21-14), Podestà/Bigarelli-Bertoli/Lancellotti 0-2 (16-21, 17-21), Geromin/Camozzi-Benzi/Bonifazi 0-2 (15-21, 13-21)

Primo turno perdenti: Copelli/Porro-Cravera/Crusca 2-0 (21-15, 21-17), Spadoni/Luisetto-Bellucci/Ulisse 2-0 (21-16, 21-15), Bellomo/Mussa-Siccardi/Seregni 2-1 (20-22, 24-22, 15-10), Manni/Vanni-Pantalei/Brucini 2-0 (21-16, 21-15).

Secondo turno perdenti: Copelli/Porro-Abbiati/Andreatta 1-2 (17-21, 22-2, 15-17), Spadoni/Luisetto-Martino/Caminati 0-2 (18-21, 20-22), Geromin/Camozzi-Bellomo/Mussa 2-0 (21-13, 21-15), Podestà/Bigarelli-Manni/Vanni 2-0 (21-19, 21-15)

Terzo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Ingrosso/Dal Molin 2-0 (21-19, 21-19), Bertoli/Lancellotti-Benzi/Bonifazi 0-2 (13-21, 15-21)

Terzo turno perdenti: Abbiati/Andreatta-Martino/Caminati 2-1 (21-19, 20-22, 17-15), Geromin/Camozzi-Podestà/Bigarelli 0-2 (15-21, 13-21).

Quarto turno perdenti: Abbiati/Andreatta-Bertoli/Lancellotti, Podestà/Bigarelli-Ingrosso/Dal Molin

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Tallevi Diotallevi/Ceracchi-Piazzato/Marchelli 2-1 (22-24, 21-15, 15-8), Tega/Toti-Salvador/Marini 2-0 (21-14, 21-12), Pastorino/Montedoro-De Vincenzo/Bisceglia 2-0 (21-16, 21-16), Cimmino/Shpuza-Russo/Genovesi 2-1 2-1 (18-21, 21-14, 15-8), Colombi/Massi-Perata/Bacigalupo 1-2 (17-21, 21-19, 13-15), Giacosa/Carpegna-Ruffini/Malacrida 0-2 (9-21, 18-21), Di Prima/Guglielmo-Pratesi/Gombar 1-2 (21-10, 18-21, 11-15), Sanguigni/Tamagnone-Montedoro/Ujka 2-0 (21-7, 21-16), Fragonas/Valdora-Dalmazzo/Ferraris 2-1 (16-21, 22-20, 15-10).

Secondo turno qualificazioni: Rottoli/Piccoli-Tallevi Diotallevi/Ceracchi 2-0 (21-13, 21-10), Tega/Toti-Pastorino/Montedoro 0-2 (23-25, 25-27), Cimmino/Shpuza-Perata/Bacigalupo 2-0 (21-10, 21-8), Leonardi/Balducci-Ruffini/Malacrida 2-0 (21-16, 21-14), Pratesi/Gombar-Sanguigni/Tamagnone 2-1 (16-21, 21-18, 15-10), Fragonas/Valdora-Sestini/Ditta 0-2 (19-21, 19-21).

Primo turno vincenti: Gottardi/Menegatti-Pratesi/Gombar 2-0 (21-10, 21-11), Annibalini/Barboni-Franzoni/Gili 2-1 (21-19, 17-21, 15-11), Mattavelli/Puccinelli-Sestini/Ditta 2-0 (21-13, 21-15), Leonardi/Balducci-Gradini/Frasca 2-1 (21-23, 22-20, 15-12), Benazzi/Breidenbach-Cimmino/Shpuza 2-0 (21-17, 21-14), Rottoli/Piccoli-They/Arcaini 1-2 (13-21, 21-18, 9-15), Mancinelli/Bianchi-Orsi Toth/Lantignotti 2-1 (24-22, 12-21, 15-11), Pastorino/Montedoro-Bianchin/Scampoli 1-2 (15-21, 21-19, 6-15)

Secondo turno vincenti: Gottardi/Menegatti-Annibalini/Barboni 2-0 (21-12, 21-18), Mattavelli/Puccinelli-Leonardi/Balducci 2-0 (21-14, 21-18), Benazzi/Breidenbach-They/Arcaini 2-1 (16-21, 21-6, 15-12), Mancinelli/Bianchi-Bianchin/Scampoli 1-2 (13-21, 21-17, 9-15).

Primo turno perdenti: Pastorino/Montedoro-Orsi Toth/Lantignotti 0-2 (11-21, 11-21), Rottoli/Piccoli-Cimmino/Shpuza 2-1 (19-21, 21-15, 15-8), Gradini/Frasca-Sestini/Ditta 1-2 (17-21, 21-18, 22-24), Franzoni/Gili-Pratesi/Gombard 1-2 (19-21, 21-18, 12-15)

Secondo turno perdenti: Orsi Toth/Lantignotti-Leonardi/Balducci 0-2 (19-21, 25-27), Rottoli/Piccoli-Annibalini/Barboni 0-2 (17-21, 18-21), Sestini/Ditta-Mancinelli/Bianchi 0-2 (22-24, 17-21), Pratesi/Gombar-They/Arcaini 0-2 (16-21, 25-27)

Terzo turno vincenti: Gottardi/Menegatti-Mattavelli/Puccinelli 2-1 (23-21, 18-21, 15-8), Benazzi/Breidenbach-Bianchin/Scampoli 2-0 (21-15, 21-15)

Terzo turno perdenti: Leonardi/Balducci-Annibalini/Barboni 1-2 (21-18, 18-21, 14-16), Mancinelli/Bianchi-They/Arcaini

Quarto turno perdenti: Mattavelli/Puccinelli-, Annibalini/Barboni-Bianchin/Scampoli.

Foto Fivb