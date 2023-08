Beach volley, Campionato Italiano 2023. L’esperienza di Ingrosso/Dal Molin e la freschezza di Puccinelli/Mattavelli trionfano a Cordenons!

Primo successo stagionale per due veterani del circuito tricolore, Davide Dal Molin e Paolo Ingrosso che si sono uniti a stagione in corso e oggi, partendo dalle qualificazioni, si sono imposti nel settimo torneo del Campionato Italiano 2023 che si è disputato a Cordenons in Friuli. Giornata perfetta per i due veterani del circuito che hanno prima sconfitto 2-0 (21-14, 21-18) Camozzi/Geromin nell’ultimo turno del tabellone perdenti, poi in semifinale hanno battuto i sorprendenti Dal Molin-Copelli/Porro 2-1 (21-12, 22-24, 16-14) al termine di un match spettacolare.

In finale contro Bigarelli7Podestà, un’altra coppia ormai stabile nelle prime posizioni del campionato tricolore che ha confermato la crescita esponenziale durante la stagione estiva, Ingrosso/Dal Molin hanno vinto 22-20 un primo set combattutissimo e poi si sono imposti nettamente nel secondo parziale con il punteggio di 21-16. Nella finale per il terzo posto successo di Porro/Copelli 2-1 (12-21, 21-18, 16-14) contro Alfieri/Krumins, altra coppia che si è fermata per l’occasione.

In campo femminile primo trionfo stagionale per le allieve di Eugenio Amore Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli che, alla terza finale, fanno centro battendo Sara Breidenbach e Giada Benazzi che erano a caccia del terzo successo in stagione. Puccinelli/Mattavelli hanno prima battuto nell’ultimo turno0 perdenti Toti/Allegretti 2-0 (21-17, 21-8), poi hanno sconfitto Mancinelli/Bianchi 2-0 (21-17, 21-15) e infine in finale contro Benazzi/Breidenbach hanno conquistato facilmente il primo set 21-14, hanno ceduto nettamente il secondo parziale (10-21) e hanno dominato il tie break con il punteggio di 15-8. Terzo gradino del podio per le sorprese della tappa friulana, Cavestro/Belliero Piccinin che hanno sconfitto in rimonta 2-1 (19-21, 21-12, 15-7) Mancinelli/Bianchi.

TORNEO FEMMINILE

Quarto turno perdenti: Puccinelli/Mattavelli-Toti/Allegretti 2-0 (21-17, 21-8), Orsi Toth/Lantignotti-Benazzi/Breidenbach 0-2 (20-22, 16-21).

Semifinali: Benazzi/Breidenbach-Cavestro/Belliero Piccinin 2-0 (21-17, 21-16), Puccinelli/Mattavelli-Mancinelli/Bianchi 2-0 (21-17, 21-15)

Finale 3. Posto: Mancinelli/Bianchi-Cavestro/Belliero Piccinin 1-2 (21-19, 12-21, 7-15)

Finale 1. Posto: Benazzi/Breidenbach-Puccinelli/Mattavelli 1-2 (14-21, 21-10, 8-15)

TORNEO MASCHILE

Quarto turno perdenti: Podestà/Bigarelli-Windisch/Marchetto 2-0 (21-14, 21-19), Ingrosso/Dal Molin-Camozzi/Geromin 2-0 (21-14, 21-18)

Semifinali maschili: Podestà/Bigarelli-Alfieri/Krumins 2-1 (21-18, 13-21, 21-19), Ingrosso/Dal Molin-Copelli/Porro 2-1 (21-12, 22-24, 16-14)

Finale 3. Posto: Alfieri/Krumins-Copelli/Porro 1-2 (21-12, 18-21, 14-16)

Finale 1. Posto: Podestà/Bigarelli-Ingrosso/Dal Molin 0-2 (20-22, 16-21)

Photo LiveMedia/Flavio Pavanello