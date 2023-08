Basket: tra Bryant Dunston alla Virtus Bologna e Jacob Pullen a Napoli tornano in Italia antichi protagonisti

Il mercato del basket italiano sta mettendo insieme i suoi battiti d’ali conclusivi. E sono nomi importanti quelli che arrivano nel nostro Paese. In particolare, le ultime 24 ore hanno riportato in Italia alcuni nomi che proprio dal nostro Paese sono stati lanciati nel decennio scorso.

Nel primo caso, si parla di quello che ormai è un big di Eurolega, Bryant Dunston. Partito nella propria parabola da una delle migliori versioni di Varese dopo l’ultimo scudetto, cioè quella della stagione 2012-2013, si è affermato come uno tra i centri di maggior spessore nell’Europa che conta. Ora lo sbloccarsi della questione Ismael Bako (finito in Russia) ha consentito alle V nere di ufficializzarne l’annuncio.

Ma a tornare in Italia è anche un altro USA che, sebbene dalla carriera meno luminosa, si è comunque fatto valere in Italia con le maglie di Biella, Brindisi e, in misura minore, Virtus Bologna, con buoni scorci di Eurolega tra Barcelona e Khimki Mosca. Jacob Pullen, a 33 anni, è il nuovo play di Napoli, che ha finora costruito una squadra particolarmente interessante.

Sono ancora poche le caselle da riempire in giro, e c’è un giocatore che forse più di tutti sarebbe ambito, ma del quale non è chiaro in alcun modo il futuro: Andrea Cinciarini. Per lui situazione davvero intricata con Reggio Emilia: al momento è di fatto senza una collocazione nonostante sia ancora formalmente dell’Unahotels.

Credit: Ciamillo