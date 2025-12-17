NBA CUP 2025, New York trionfa in finale contro San Antonio

I New York Knicks hanno vinto la NBA Cup 2025. A Las Vegas si conclude la terza edizione della competizione, che va a premiare la squadra della Grande Mela, che batte i San Antonio Spurs per 124-113 al termine di un match equilibratissimo per i primi tre quarti, prima dell’allungo decisivo dei Knicks proprio nell’ultimo. New York torna finalmente a vincere qualcosa nel basket americano dal titolo NBA vinto nell’ormai lontanissimo 1973.

Jalen Brunson è stato nominato MVP ed ha chiuso la finale con 25 punti ed 8 assist. Una prestazione superiore è stata quella di OG Anunoby, che ha messo a referto 28 punti e 9 rimbalzi. Una doppia doppia che ha invece trovato Karl-Anthony Towns con 16 punti e 11 rimbalzi, anche se la sua finale si è chiusa a metà terzo quarto per un infortunio al polpaccio. Importanti dalla panchina per i Knicks anche i 15 punti di Jordan Clarkson e i 14 di Tyler Kolek.

A San Antonio non sono bastati i 21 punti di Dylan Harper, miglior marcatore degli Spurs. Victor Wembanyama è partito dalla panchina e ha concluso il match con 18 punti in 24 minuti di utilizzo. Ci sono poi stati i 16 punti di De’Aaron Fox e la doppia doppia di Stephon Castle, che ha chiuso con 15 punti e 12 assist, aggiungendo anche 7 rimbalzi.

Il match come detto è stato in grande equilibrio per tre quarti, con addirittura San Antonio che si è presentata avanti di cinque punti nell’ultima frazione. Da qui è cominciato la rimonta di New York, che ha alzato il muro difensivo e ha trovato grande fluidità in attacco. La conseguenza di tutto questo è il parziale di 35-19 che ha permesso ai Knicks di alzare al cielo la terza edizione della NBA CUP.