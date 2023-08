Basket, perché l’Italia potrebbe ritrovarsi gli USA di fronte ai quarti di finale dei Mondiali

Si avvicina sempre di più l’avvio del Mondiale 2023 di basket, dove sarà impegnata anche la Nazionale italiana. Gli Azzurri apriranno la rassegna iridata debuttando venerdì 25 Agosto a Manila (Filippine) contro l’Angola alle 10:00 italiane, nella prima partita del girone A. A 24 ore di distanza Datome e compagni sfideranno la Repubblica Dominicana in quella che probabilmente è la partita ‘chiave’ della prima fase (domenica 27 Agosto sempre alle 10:00), con il terzo match in programma martedì 29 Agosto contro i padroni di casa delle Filippine.

Le prime due classificate di ogni girone passano così alla seconda fase del Mondiale, portandosi dietro i punti conquistati in quella precedente. Il gruppo A dell’Italia è abbinato al gruppo B in cui sono state inserite la Serbia, la Cina, il Porto Rico (tutte e tre affrontate – e battute – dagli Azzurri nelle amichevoli di preparazione alla rassegna iridata) ed il Sud Sudan. Anche in questo caso le prime due in graduatoria centrano il pass per i quarti di finale, arrivando così alla fase ad eliminazione diretta.

Qualora i ragazzi di Gianmarco Pozzecco riuscissero a superare i primi due gironi – ritrovandosi così tra le migliori otto Nazionali al Mondo – si presenterebbe la possibilità concreta di affrontare nientedimeno che gli Stati Uniti. La rappresentativa USA inizia il proprio percorso al Mondiale nel girone C insieme alla Grecia – orfana di Giannis Antetokoumpo – ed alla Nuova Zelanda. Passando alla seconda fase il girone degli States viene abbinato al gruppo D dove troviamo Egitto, Messico, Lituania e Montenegro. Anthony Edwards e compagni potrebbero avere vita facile contro le Nazionali a cui verrebbero abbinati nella seconda fase, staccando così il pass per i quarti di finale dove il tabellone li metterebbe di fronte all’Italbasket.

Si tratterebbe di una sfida ad altissimo livello per entrambe le squadre: da un lato quella di Steve Kerr, che ha optato per un roster di giovani stelle tra cui spiccano anche Brandon Ingram e Paolo Bancbero; dall’altro Gigi Datome e compagni che partono con l’etichetta di under dog (‘sfavoriti’ in inglese, ndr), ma già un anno fa ad EuroBasket hanno dimostrato di non temere alcun timore di fronte a nessun avversario di caratura maggiore.

Credit: Ciamillo