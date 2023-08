Basket, Nicolò Melli parla alla vigilia dei Mondiali: “In squadra non ci sono egoismi, ci sacrifichiamo l’un per l’altro”

L’attesa è quasi finita: domani, venerdì 25 agosto, cominceranno i Mondiali 2023 di basket, evento che si svolgerà tra Filippine, Indonesia e Giappone e che andrà avanti fino a domenica 10 settembre. Al via della 19ma rassegna iridata della storia si presenterà anche l’Italia, che scenderà in campo proprio domani alle 10:00 italiane alla Philippine Arena di Manila (capitale delle Filippine) per sfidare l’Angola nella prima sfida valida per il girone A (che comprende anche la Repubblica Dominicana e i padroni di casa).

Alla vigilia dell’esordio mondiale Nicolò Melli è intervenuto davanti ai microfoni e ha subito parlato della squadra: “Ci sacrifichiamo l’un per l’altro. Non ci sono egoismi. Siamo molto sotto taglia in questo torneo, dobbiamo darci una mano in ogni situazione”.

Il classe 1991 nato a Reggio Emilia ha poi aggiunto: “Nella storia recente della Nazionale non siamo mai andati oltre i quarti di finale. Il nostro è un gruppo in cui si vede che tutti mettono qualcosa in più. Questo può portare attenzione nei nostri confronti ma come dice il nostro allenatore, alla fine è sempre il campo che parla”.

Foto: LaPresse