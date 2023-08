Basket, Mondiali 2023: l’Australia sconfigge nettamente il Giappone e accede alla seconda fase a gironi

Tutto abbastanza facile per l’Australia nell’ultima giornata della prima fase a gironi ai Mondiali 2023 di basket. All’Okinawa Arena, in Giappone, i ragazzi di Brian Goorjian dominano contro i padroni di casa e si impongono per 109-89.

Decisivi per la squadra oceanica i 26 punti e 11 assist di uno straripante Josh Giddey, 24 punti e 16 rimbalzi di un ottimo Xavier Cooks e i 15 di Josh Green, mentre alla compagine asiatica non bastano i 33 punti di Joshua Hawkinson e i 24 di Yuta Watanabe. Grazie al successo odierno, l’Australia chiude seconda nel gruppo E (dietro alla Germania) e strappa il pass per la seconda fase a gironi, dove si scontrerà contro due tra Slovenia (quasi sicura), Georgia e Capo Verde. Eliminato invece il Giappone a causa del terzo posto finale nel girone (passavano le prime due).

La squadra di Goorjian comincia meglio e sale sul 16-9 grazie soprattutto al trio Giddey-Duop Reath-Josh Green. Il Giappone non ci sta e ha una piccola reazione, che permette di arrivare fino al -3 dopo la tripla di Yuki Togashi (18-15), ma poi l’Australia torna a spingere e riprendere un buon margine di vantaggio con le giocate di Cooks e Giddey (25-17). Nel secondo periodo il gruppo di Thomas Hovasse non risponde e la compagine oceanica ne approfitta per prendere il largo e chiudere il primo tempo con un nettissimo +22 (57-35).

Al rientro dall’intervallo si prosegue con l’Australia in totale controllo del gioco e il distacco tra le due squadre sale addirittura a 27 punti (83-56). Poi, però, nell’ultima parte del terzo quarto il Giappone riesce a trovare un parziale di 14-4 grazie specialmente al contributo di Watanabe e Hawkinson e accorcia così fino al -17 (87-70). La risalita della squadra asiatica continua successivamente anche in apertura di quarto periodo, ma una volta arrivati sul 93-79 l’Australia alza nuovamente il ritmo e chiude definitivamente la partita con i canestri di Giddey e Patty Mills (109-89).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AUSTRALIA – GIAPPONE 109-89 (25-17, 32-18, 30-35, 22-19)

Australia: Daniels, Thybulle, Giddey 26, Goulding, Mills 11, Green 15, Ingles 5, Cooks 24, Exum 5, White 2, Kay 13, Reath 8

Giappone: Togashi 14, Kawamura 3, Hiejima 2, Watanabe 24, Baba 5, Nishida, Hawkinson 33, Tominaga 8, Harra, Inoue, Yoshii, Kawamata

Foto: FIBA