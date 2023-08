Basket: la Turchia non farà Preolimpico e Olimpiadi, Larkin e Wilbekin squalificati e multati dalla federazione

I naturalizzati danno, i naturalizzati tolgono. E alle volte i naturalizzati neanche ci sono. Quest’ultimo è il caso della Turchia, con Shane Larkin e Scottie Wilbekin che, per diverse ragioni, hanno rinunciato a rappresentare il Paese al pre-Preolimpico di Istanbul. La selezione di casa ha perso la finale dell’evento contro la Croazia e, dunque, non potrà disputare i Preolimpici né ovviamente le Olimpiadi.

A fare le spese di tutto ciò sono anche i due americani, che hanno giocato da passaportati in più di un’occasione per il Paese. La federazione locale è rimasta particolarmente indispettita, e la furia si è abbattuta sui due “ingrati”: del resto, mancare i Mondiali era già stato un duro colpo, ma anche le Olimpiadi è diventato troppo per la squadra di Ergin Ataman.

Così, i due non potranno giocare le prime cinque giornate del campionato turco, oltre a dover pagare una multa di 3400 dollari a testa. Se le sanzioni, definite da qualcuno durissime, non vanno in realtà a intaccare chissà quanto il patrimonio dei due, è nell’impedimento a giocare nella lega nazionale che è particolare.

Ed è anche una sanzione, per certi versi, originale, perché di fatto non è difficile immaginare che, qualora le cose fossero andate meglio, i due non avrebbero subito la gogna. Rimane l’effetto della sanzione, che indica due colpevoli semplicemente di non esserci.

Credit: Ciamillo