Basket, la Repubblica Dominicana avverte l’Italia: battuto il Canada con Towns devastante

La Repubblica Dominicana lancia un messaggio intimidatorio all’Italia in vista dei Mondiali 2023 di basket che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Nella serata di ieri, la squadra centramericana ha infatti vinto a grande sorpresa per 94-88 l’amichevole contro il Canada (una delle squadre delle favorite per arrivare fino in fondo nella rassegna iridata) e ha confermato di essere un possibile pericolo per il Bel Paese nel Girone A, quello in cui sono anche l’Angola e le Filippine.

Il grande protagonista della Repubblica Dominicana nel match di ieri sera è stato Karl-Anthony Towns, che ha chiuso la partita con 20 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 7 falli subiti. Il giocatore di Minnesota non è stato però l’unico a mettersi in mostra in casa dominicana: ha fatto molto bene Lionel Figuero, autore di 20 punti e 4 rimbalzi, e anche Angel Delgado ha dato un ottimo contributo con i suoi 10 punti, 12 rimbalzi e 5 assist.

Ricordiamo che l’Italia sfiderà la Repubblica Dominicana domenica 27 agosto alle 10:00, nella seconda giornata della fase a gironi. Prima il Bel Paese dovrà affrontare l’Angola (venerdì 25 agosto alle 10:00), mentre nell’ultimo match del gruppo gli azzurri sfideranno le Filippine (martedì 29 agosto alle 14:00).

Foto: LaPresse