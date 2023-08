Basket, Mondiali 2023. L’Australia parte con il piede giusto: sconfitta la Finlandia per 98-72. Sugli scudi Mills e Giddey

Nessuna sorpresa nel match tra Australia e Finlandia valido per la prima giornata della prima fase a gironi (gruppo E) ai Mondiali 2023 di basket. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la squadra di Brian Warwick Goorjian alza il ritmo all’Okinawa Arena (Giappone) e prende il largo, chiudendo poi il match con un netto 98-72. Fondamentali per la compagine oceanica i 25 punti e 8 rimbalzi di uno scatenato Patty Mills, i 14 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Josh Giddey e i 13 di Joe Ingles. Alla squadra europea non bastano invece i 19 punti e 8 rimbalzi di Lauri Markkanen e i 13 di Sasu Salin. Grazie a questo successo l’Australia sale momentaneamente in testa da sola nel gruppo E, in attesa di scoprire come andrà a finire l’altra partita del girone tra Germania e Giappone.

Dopo un inizio molto equilibrato (12-12), l’Australia si porta sul +3 con due canestri di Xavier Cooks, ma poi la Finlandia risponde subito e ribalta il risultato prima della fine del primo quarto con i liberi di Alexander Madsen, il gioco da tre di Elias Valtonen e i due punti di Markkanen (21-17). A inizio secondo periodo la squadra di Lassi Tuovi continua a spingere sull’acceleratore e arriva anche sul +8 dopo una tripla e un gioco da quattro di Salin e i 2 punti di Murphy (38-30). La compagine oceanica però non ci sta e nei minuti finali del primo tempo cambia decisamente ritmo: Mills suona la carica con cinque punti in rapida successione, poi salgono in cattedra Giddey e Ingles che trascinano i compagni sul +5 prima dell’intervallo (45-40).

Al rientro dagli spogliatoi l’Australia continua a fare meglio e incrementa il vantaggio grazie soprattutto al contributo di Dante Exum (64-50). La Finlandia subisce il colpo e il gruppo di Goorjian controlla senza problemi la parte conclusiva della terza frazione, che termina con il +16 in favore della squadra oceanica (70-54). Visto l’ampio svantaggio, alla compagine europea servirebbe una reazione immediata a inizio quarto periodo per rientrare in partita, ma la reazione non arriva e l’Australia ne approfitta per dilagare con grande tranquillità fino al +26 finale (98-72).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AUSTRALIA – FINLANDIA 98-72 (17-21, 28-19, 25-14, 28-18)

Australia: Daniels, Thybulle 2, Giddey 3, Goulding, Mills 25, Green 6, Ingles 13, Cooks 9, Exum 10, White 7, Kay 4, Reath 8

Finlandia: Little 3, Murphy 4, Salin 13, Nkamhoua 6, Kantonen 2, Jantunen 8, Valtonen 7, Madsen 8, Maxhuni 2, Markkanen 19, Grandison, Seppala

