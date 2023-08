Basket: incredibile Francia, è fuori dai Mondiali 2023! La Lettonia di Luca Banchi elimina i transalpini

L’esito più incredibile, la situazione più inattesa di tutte. A Giacarta si consuma un capitolo che difficilmente verrà dimenticato: la Francia, tra le superfavorite dei Mondiali e con un occhio pesante alle Olimpiadi di Parigi 2024 per competitività, è fuori dai Mondiali 2023. Dovrà giocare, dopo la fine del girone H, per i posti dal 17° al 32°: a batterla è la Lettonia allenata da Luca Banchi. L’86-88 consuma il dramma sportivo transalpino, e non c’è dubbio che succederà di tutto in questi giorni dalle parti di Parigi. Intanto, la storia annota i 22 punti di Arturs Zagars, i 20 di Rolands Smits e i 15 di Davis Bertans a neutralizzare i 27 di Evan Fournier e i 18 di Guerschon Yabusele.

Primo quarto da fuochi d’artificio a livello realizzativo, con Yabusele che, ben aiutato sia da Gobert che da Fournier, è l’autentico mattatore delle prime fasi fino almeno al 13-7 Proprio Fournier rincara la dose con il 16-7, ma Dairis Bertans e Smits tengono la Lettonia a distanza, sostanzialmente, di sicurezza. Il divario resta simile per un po’, poi entra in scena Davis Bertans e i baltici arrivano sul -3. La coppia Yabusele-Fournier colpisce ancora, e quest’ultimo firma la tripla del 33-26 dopo 1o’.

Il secondo periodo vede la Francia continuare a controllare, anche se non c’è mai il vero momento in cui allunga. Al massimo Francisco porta in dote il +8, c’è anche il +9 di Batum sul 45-36, ma è bravo Zagars a creare le condizioni perché la Lettonia resti in partita. Verso l’intervallo arriva Zoriks a crearsi il ruolo di protagonista inatteso: 50-49, poi 53-49 alla seconda sirena.

Al rientro in campo gli uomini di Collet hanno poca voglia di scherzare, con Yabusele e Fournier che decidono di prendere in mano la situazione mentre arriva un antisportivo contro De Colo. Proprio Fournier, inesorabilmente, porta il vantaggio francese oltre la doppia cifra di vantaggio, con l’attacco lettone decisamente limitato: a 10′ dal termine è 74-62.

Sebbene entrambi gli attacchi fatichino quando ritornano sul parquet, sul 75-66, a 6’46” dalla fine, arriva il momento che cambia tutto: fallo tecnico, che sommato con quanto commesso in precedenza ne determina l’espulsione. La Francia perde la sua guida in campo e si vede; Zagars e Davis Bertans si avventano sulla preda, la vedono sempre più vicina e, dalla tripla proprio di Zagars del -1 (80-79) a -4’01”, inizia una specie di gioco al gatto col topo. Infuria la lotta nel finale, e a 37″ dal termine arrivano i due liberi per Smits che li manda entrambi a segno: sorpasso sull’86-87. Sbaglia Yabusele, fallo di Fournier su Zagars che mette il primo libero, sbaglia il secondo. Tutti su Fournier, la palla gira e arriva a Francisco nel mezzo angolo: un giro di ferro non accoglie la preghiera, la Lettonia vola alla seconda fase, la Francia è l’eliminata più illustre finora.

FRANCIA – Okobo, Francisco 8, Batum 13, Yabusele 18, Fournier 27, De Colo, Tarpey 7, Ouattara ne, Lessort 4, Gobert 9, Cordinier, Fall. All. Collet

LETTONIA – Kurucs 2, Dav. Bertans 15, Dai. Bertans 8, Smits 20, Strautins, Cavars, Skele 2, Grazulis 4, Pasecniks, Kurucs 2, Zagars 22, Zoriks 13. All. Banchi

