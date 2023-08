Basket, Gigi Datome: “Siamo partiti bene, poi se sbagli tanto devi essere perfetto in ogni altro aspetto del gioco”

L’amarezza si può comprendere tutta in maniera incontrovertibile nella voce e nel volto di Gigi Datome. Per lui, agli ultimi battiti d’ali in campo, la sconfitta ha un sapore pesante, perché si porta dietro anche il rischio di eliminazione prematura dell’Italia, uno scenario cui alla vigilia nessuno voleva pensare.

Così il capitano azzurro in sala stampa: “Siamo partiti bene, stavamo controllando. Loro poi sono saliti, hanno creato buoni tiri e sono stati bravi a segnarli, e noi abbiamo iniziato a sbagliare, e se sbagli tanto devi essere perfetto in ogni altro aspetto del gioco. Abbiamo fatto bene a rimbalzo, tirato bene da due e perso pochi palloni. Penso però che la chiave della gara sia stata questa. Congratulazioni a loro. Ora la prossima sarà importante“.

E sul prossimo appuntamento, complicato anche dal pubblico: “Quella con le Filippine è una gara importante da preparare per andare al secondo turno. Mi preparerò, ci prepareremo, continueremo a credere ciascuno nell’altro. Sappiamo che sarà dura, come lo era oggi e come lo era due giorni fa, niente di diverso. Non c’è tempo per deprimersi. Sarà una bella atmosfera e ai giocatori piace in queste atmosfere. Dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. C’è un gran giocatore (Jordan Clarkson, N.d.R.) e attorno c’è un bel team, è importante limitarli perché sono tutti bravi“.

Va ricordato come questa sarà l’ultima volta che vedremo Datome in campo in una manifestazione internazionale: dopo i Mondiali, infatti, il classe ’87 di Olbia smetterà col basket per entrare nello staff dell’Olimpia Milano.

Credit: Ciamillo