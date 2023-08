Basket, Mondiali 2023: la Germania sconfigge l’Australia grazie a un grande Schröder. Tutto facile per Montenegro e Canada

Prosegue la terza giornata dei Mondiali 2023 di basket. Dopo il match di questa mattina tra Italia e Repubblica Dominicana (terminato con la vittoria della squadra centroamericana con il punteggio di 87-82), si sono disputate in queste ultime ore altre tre partite valide per la seconda giornata della seconda fase a gironi: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

AUSTRALIA – GERMANIA 82-85 (25-24, 19-25, 22-13, 16-23)

La Germania batte a sorpresa l’Australia per 85-82 e si prende la vetta solitaria del gruppo E dopo due partite. La squadra di Gordie Herbert parte forte all’Okinawa Arena (Giappone) e si porta in breve tempo sull’11-3. L’Australia però non ci sta e, dopo un attimo di assestamento, reagisce: Patty Mills suona la carica con le sue giocate, poi le triple di Nick Kay e Josh Green e i 4 punti di Joe Ingles fanno il resto e la squadra oceanica chiude addirittura sopra di uno il primo quarto (25-24). Nel secondo periodo si prosegue punto a punto per diversi minuti, poi Dennis Schroder sale in cattedra e trascina i compagni sul +8 (33-41). A questo punto l’Australia prova a rispondere, ma la Germania resta attenta e mantiene un buon margine di vantaggio prima della sirena di metà partita (44-49).

Dopo la pausa lunga, a rientrare meglio dagli spogliatoi è la squadra di Brian Goorjian, che riesce a ribaltare il risultato grazie soprattutto al trio Josh Giddey-Duop Reath-Dante Exum. A inizio quarto periodo il tabellone dice dunque +4 Australia (66-62), ma il vantaggio della compagine oceanica dura ben poco, visto che la Germania trova subito un parziale di 10-0 con il grande contributo di Maodo Lo e Schroder e vola sul +6 (66-72). L’Australia subisce il colpo, ma non molla, e dopo qualche minuto accorcia fino al -1, prima di trovare il pareggio a un minuto dalla fine (81-81). Si entra così negli ultimi sessanta secondi di gioco con ancora tutto da decidere, e qui Schroder porta subito avanti i compagni con un canestro che vale il +2 (81-83). L’Australia risponde con l’1/2 dalla lunetta di Giddey, ma poi non riesce a più a segnare. Nei secondi finali Lo trova altri due punti importantissimi e subito dopo Giddey sbaglia la tripla del possibile pareggio. Finisce dunque 85-82 in favore della Germania, che ora può davvero iniziare a sognare in grande.

TOP SCORER

AUSTRALIA: Mills 21, Giddey 17, Cooks 9, Exum 9

GERMANIA: Schroder 30, Lo 20, Bonga 9, Theis 9

CLASSIFICA GRUPPO E

Germania 4, Australia 3, Giappone 1*, Finlandia 1*

*Una partita in meno

MONTENEGRO – EGITTO 89-74 (27-17, 24-20, 19-19, 19-18)

Tutto secondo pronostici nel match tra Montenegro ed Egitto, vinto dalla squadra europea per 89-74. L’equilibrio in campo dura solo pochi minuti, poi il Montenegro aumenta il ritmo e, soprattutto grazie a Nikola Vucevic, mette subito il match in discesa (27-17). Ad inizio secondo periodo i ragazzi Bosko Radovic incrementano ulteriormente il vantaggio, arrivando anche sul +15, prima di iniziare una fase di controllo che arriva fino al 51-37 di fine primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi c’è subito spazio per un nuovo strappo da parte della squadra europea, che con Vucevic e Kendrick Perry vola addirittura sul +19 (64-45). È il colpo del ko per l’Egitto: da lì in poi il gruppo il Montenegro gestisce senza problemi l’ampio vantaggio fino alla fine e chiude il match con un ottimo +15 (89-74). In virtù di questo successo, il gruppo di Radovic si prende momentaneamente la vetta in solitaria nel gruppo D, in attesa di scoprire come andrà a finire la sfida tra la Lituania e il Messico.

TOP SCORER

MONTENEGRO: Vucevic 16, Ivanovic 15, Perry 11

EGITTO: Amin 26, Mahmoud 13, Gardner 13

CLASSIFICA GRUPPO D

Montenegro 4, Lituania 2*, Egitto 2, Messico 1*

*Una partita in meno

LIBANO – CANADA 73-128 (13-29, 17-37, 18-34, 25-28)

Tutto estremamente facile per il Canada, che batte il Libano con un nettissimo 128-73 e rimane al primo posto con punteggio pieno nel gruppo H dopo due giornate. Già dalla partenza si capisce la disparità tra le due squadre in campo: i ragazzi di Jordi Fernandez Torres giocano con grande ritmo e volano sul +16 dopo 10′ (13-29). Nel secondo periodo ovviamente le cose non cambiano: il Canada segna diverse triple da ogni posizione e con giocatori quasi sempre diversi e poi incrementa ulteriormente il vantaggio con i canestri da dentro l’area dei pericolosissimi Shai Gilgeous-Alexander, Kelly Olynk e RJ Barrett. Al termine del primo tempo la partita è praticamente già finita visto il +33 della squadra nordamericana, ma i secondi venti minuti vanno comunque giocati e allora il Canada si diverte, provando azioni di gioco e dilagando nel punteggio fino a terminare il match con un incredibile +55 (73-128). C’è anche, per i canadesi, il record di assist di squadra da quando ai Mondiali sono registrate le statistiche: 44.

TOP SCORER

LIBANO: Spellman 16, Zeinoun 15, Haidar 11

CANADA: RJ Barrett 17, Bell-Haynes 15, Ejim 13

CLASSIFICA GRUPPO H

Canada 4, Lettonia 2*, Libano 2, Francia 1*

*Una partita in meno

Foto: FIBA