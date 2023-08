Basket, Gianmarco Pozzecco: “Grande partita della squadra, Datome è un vincente”

Cinque su cinque. La Nazionale italiana di basket conclude al meglio il proprio ciclo di amichevoli, battendo a Ravenna Portorico 98-65. Una prestazione convincente quella degli azzurri che quindi, prima della partenza per la Cina e poi per il Mondiale, possono portare con loro un bel bagaglio di fiducia.

Una partita nella quale vi è stato il dovuto tributo a Gigi Datome, che questa sera al Pala De Andrè ha giocato la sua ultima partita nel Bel Paese con la Maglia della Nazionale. Buone indicazioni quindi per la compagine tricolore in vista di quel che sarà.

Ai microfoni di Sky Sport, il coach della Nazionale, Gianmarco Pozzecco si è soffermato molto nel parlare delle qualità umane di Datome: “La partita era per lui, ha giocato alla grande come tutti. Una partita in cui la resa della squadra è stata ottima e con Gigi, che è un vincente, le cose vengono sempre più facili. Una bellissima cornice di pubblico stasera. I convocati per il Mondiale? C’è Datome“.

Foto: LaPresse