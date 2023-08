Basket, altra vittoria per l’Italia nelle amichevoli pre-Mondiali: battuto anche Portorico! Sugli scudi Fontecchio, Procida e Spagnolo

L’Italia fa cinque su cinque nelle amichevoli pre-Mondiali. Dopo gli importanti successi contro Turchia, Cina, Serbia e Grecia, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco sconfiggono anche Portorico a Ravenna (Italia) con un nettissimo 98-65 e lanciano un altro ottimo segnale in vista della rassegna iridata che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Fondamentali questa sera i 16 punti a testa di Simone Fontecchio e Gabriele Procida e i 15 Matteo Spagnolo. A Portorico, invece, non bastano invece i 14 di Ethan Thompson.

L’Italia comincia bene e soprattutto grazie alle triple di Tonut, Spissu e Datome si porta sul 13-5. Portorico cerca di rientrare subito e risale fino all’11-13, ma poi il Bel Paese ricomincia a segnare con diversi elementi e vola addirittura sul +9 prima della fine del primo quarto (23-14). In apertura di secondo parziale l’Italia ha un calo e la squadra centroamericana ne approfitta per recuperare tutto lo svantaggio grazie a uno strepitoso Romero, autore di 6 punti in poco tempo, Pineiro e Holland, che mette a segno la tripla del 24 pari. A muovere il punteggio per l’Italia dopo un parziale di 9-0 per Portorico ci pensa Severini con una tripla e il libero supplementare. I quattro punti danno nuova linfa al gruppo di Pozzecco, che subito dopo torna a comandare il gioco e nel finale di primo tempo riallunga con la coppia Melli-Fontecchio (41-32).

Al rientro dall’intervallo l’Italia ricomincia da dove aveva finito nel primo tempo, ovvero segnando a profusione: il gruppo di Pozzecco prende il largo con due triple e un libero supplementare di Fontecchio (54-32) e poi incrementa ulteriormente il vantaggio negli ultimi minuti del terzo periodo con il duo Procida-Diouf (65-40). Portorico accusa notevolmente il colpo e nel quarto periodo è visibilmente senza più ambizioni. L’Italia ne approfitta dunque per dilagare: gli azzurri fanno divertire il pubblico di Ravenna e chiudono con un nettissimo +33 (98-65). Da segnalare nei minuti finali la grande standing ovation per Gigi Datome, alla sua ultima partita in Italia prima del ritiro (il classe 1987 abbandonerà infatti il basket giocato dopo i Mondiali).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – PORTORICO 98-65 (23-14, 18-18, 25-8, 33-25)

Italia: Spissu 3, Tonut 10, Melli 6, Polonara 3, Datome 5, Fontecchio 16, Ricci 2, Spagnolo 15, Caruso 2, Diouf 9, Severini 7, Procida 16, Woldetensae, Pajola 4. All. Pozzecco.

Portorico: Conditt IV 4, S. Thompson 10, Reyes, Ortiz 2, Waters 2, Holland 5, Pineiro 3, Howard ne, Ford 8, Wheeler 5, Romero 6, Toro 6, E. Thompson 14. All. Colon.

Foto: LaPresse