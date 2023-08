Basket femminile, Europei Under 20: l’Italia domina con Montenegro e vola ai quarti di finale

Prosegue l’avventura dell’Italia agli Europei Under 20 di basket femminile in corso di svolgimento in Lituania. Le azzurrine hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale della manifestazione continentale, superando il Montenegro con un perentorio 79-64, maturato soprattutto in uno straordinario terzo quarto.

La miglior marcatrice dell’incontro per l’Italia è stata Sara Ronchi con 21 punti (perfetta dalla lunetta con 11/11), ma anche Eleonora Villa ha dato il suo contributo con 20 punti. Partita solidissima per Matilde Villa, che ha messo a referto 9 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. A Montenegro non sono bastati i 17 punti di Marija Lekovic.

Dopo un primo quarto di grande equilibrio (Italia avanti di un punto), le azzurrine riescono a costruire un primo allungo poco prima della pausa lunga, andando negli spogliatoi avanti di sette punti. Al rientro l’Italia è strepitosa e gioca un quarto meraviglioso in attacco (29 punti segnati). La squadra di Andrea Mazzon costruisce un vantaggio incolmabile per Montenegro e negli ultimi dieci minuti deve solo amministrare.

Domani alle ore 20.30 ci sarà il quarto di finale, con l’Italia che attende la vincente tra Francia e Repubblica Ceca.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – MONTENEGRO 79-64 (17-16, 19-13, 29-15, 14-20)

Italia: Allievi 6, Mbengue 1, Ronchi 21, Seka, E. Villa 20, Blasigh 10, Cancelli 12, Guarise, Logoh, Valli, Varaldi, M. Villa 9

Montenegro: Bigovic 7, Bulajic 13, Kuzmanovic, Lekovic 17, Tatar 2, Baosic 4, Ilic 4, Perovic, Radevic 11, Scepanovic, Vujosevic 2, Vukcevic 4

Credit FIBA