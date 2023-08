Basket femminile, Europei Under 20 2023: l’Italia batte il Belgio e prenota un ottavo di finale “morbido”

Terzo e ultimo incontro del girone D per l’Italia femminile under 20 di basket e a Vilnius le azzurre sono scese in campo contro il Belgio. Girone equilibratissimo dopo le prime due giornate, con tutte e quattro le formazioni con una vittoria e una sconfitta all’attivo. Per le azzurre esordio vincente con la Turchia prima del ko con la Lituania, mentre per le belghe successo con la Lituania e poi sconfitta con la Turchia.

Vince la squadra azzurra, ma fatica più del dovuto contro un Belgio inferiore, con un match che l’Italia poteva e doveva chiudere prima, ma che nel terzo quarto permette di riaprire. Finisce 76-68, con 22 punti per Matilde Villa, 9 punti per Adele Cancelli e 8 punti per Eleonora Villa, migliori marcatrici per le azzurre. Ecco la cronaca.

Avvio equilibrato alla Jeep Arena, con le belghe subito a segno, ma risponde l’Italia e qualche errore da entrambe le parti fa salire lentamente il punteggio. Dopo due minuti e mezzo, però, una tripla di Matilde Villa dà il primo strappo al match e il canestro di Ndack Mbengue vale il 10-4. Insistono le azzurre che toccano il +8 prima che il Belgio trovi di nuovo il canestro. Una tripla di Sofia Varaldi vale il +11 e azzurre che ora dominano il parquet. È la difesa a fare la differenza in questa seconda parte di primo quarto, anche se nel finale qualche blackout d’attenzione permette al Belgio di rifarsi sotto, poi reazione azzurra e si va al primo stop sul 22-11.

Un parziale di 5-0 a inizio secondo quarto vale un nuovo allungo per le azzurre sul +16. Reagisce nuovamente la squadra belga, che con un controparziale di 6-0 torna a -10, con l’Italia bloccata, che segna solo dalla lunetta e avversarie che così tornano a -7 dopo 6 minuti di gioco. Un paio di errori banali sotto canestro graziano le azzurre che possono riallungare sul +13. Una tripla un po’ fortunosa di Guarise vale il +15 e poi si va al riposo con l’Italia avanti 40-29.

Faticano le azzurre a trovare la via del canestro a inizio ripresa e Belgio che torna in singola cifra di svantaggio e sul +7 timeout per la panchina italiana, con troppi errori banali sul parquet nei primi tre minuti del secondo tempo. Serve una tripla della solita Matilde Villa per rilanciare le azzurre, ma arriva subito un antisportivo a Irene Guarise e Belgio che torna sotto sul -5. Sbaglia molto, però, anche il Belgio sotto canestro, mentre le azzurre dominano a rimbalzo e riallunga la squadra di Andrea Mazzon sul +8. È, però, un terzo quarto deludente per la squadra italiana e solo nel finale le azzurre trovano un guizzo per andare all’ultimo stop avanti 54-44.

Azzurre che non possono permettersi altri passaggi a vuoto e devono gestire il bottino accumulato sin qui. Una gestione resa più facile anche dai molti errori del Belgio, anche se le azzurre non trovano mai la forza di dare lo scossone definitivo e chiudere il match. Anzi, è il Belgio ad accorciare fino al -4, anche se le azzurre non crollano, sospinte da Villa e chiudono vincendo 76-68. Azzurre che, dunque, vincono e ora dovranno attendere il risultato di Lituania-Turchia per sapere che chiuderanno il girone D al primo o al secondo posto, mentre in serata si scoprirà l’avversaria per gli ottavi di finale per Matilde Villa e compagne, che dovrebbe essere una tra Montenegro o Svezia.

