Basket femminile, Matilde Villa inserita nel miglior quintetto assoluto degli Europei Under 20

Dopo essere uscita in maniera rocambolesca dalla corsa alle medaglie in occasione della sconfitta ai quarti di finale con la Francia in overtime, l’Italia ha saputo reagire centrando due vittorie consecutive (su Israele e Portogallo) e chiudendo in quinta posizione i Campionati Europei Under 20 di basket femminile 2023 in Lituania.

Un buon piazzamento che lascia però l’amaro in bocca, se si considera che la selezione francese è salita addirittura sul gradino più alto del podio demolendo in semifinale la Spagna e nell’atto conclusivo la Lettonia dopo aver sfiorato l’eliminazione ai quarti contro le Azzurre di coach Andrea Mazzon. Il movimento tricolore può comunque sorridere in prospettiva per le prestazioni messe in evidenza da alcuni elementi ed in particolare da Matilde Villa.

La stella emergente della pallacanestro nostrana ha disputato un torneo scintillante, mettendo assieme dei numeri strepitosi e ottenendo inevitabilmente un posto nel miglior quintetto della manifestazione (diramato al termine della finalissima) al fianco dell’MVP Carla Leite (Francia), oltre a Vanesa Jasa (Lettonia), Noa Morro (Spagna) e Dunja Zecevic (Serbia).

La nativa di Lissone classe 2004, già selezionata ad inizio estate per gli Europei Senior, ha terminato la rassegna continentale giovanile con 18.7 punti, 6.7 rimbalzi, 4.9 assist e 2.6 palle recuperate a partita, registrando inoltre una valutazione media record di 23.4 nell’arco dell’intero Europeo di categoria. Cifre notevoli, a supporto di una lunga serie di giocate meravigliose da highlights.

Credit: fiba.basketball