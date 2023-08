Volley, Europei 2023: risultati 19 agosto. Germania e Belgio rimangono imbattute, Haak non basta alla Svezia

Sette partite giocate oggi ai Campionati Europei di volley femminile 2023, a cui andrà aggiunta quella dell’Italia contro la Bulgaria. In campo squadre per ognuno dei quattro gironi, con le situazioni di classifica che vanno lentamente a definirsi in ottica qualificazione e piazzamento. Andiamo a scoprire i risultati di giornata.

Una Isabelle Haak in grande spolvero, in grado di mettere a segno ben 31 punti, non è bastata alla Svezia per evitare la seconda sconfitta in altrettante gare. Ad avere la meglio è la Grecia che si impone per 3-1 (23-25, 25-19, 25-27, 22-25), guidata da Anthouli (25) e Strantali (28). Le elleniche salgono dunque a tre punti, mentre le svedesi rimangono a zero.

Nello stesso girone la Germania ha battuto l’Azerbaigian per 3-1 (25-13, 25-22, 12-25, 25-14) nonostante l’assenza dell’infortunata Hanna Orthmann ed un terzo set in cui la luce si è spenta completamente. Un’ottima Polina Rahimova da 23 punti non è bastata per contenere le tedesche che, guidate da Lena Stigrot (19), centra il secondo successo in altrettanti incontri.

Nel girone dell’Italia, la sfida tra le due squadre sconfitte dalle azzurre ha visto la Svizzera avere la meglio solo al tie-break sulla Romania. Il punteggio finale (2-3; 21 – 25, 25 – 18, 25 – 27, 25 – 19, 9 – 15) restituisce il grande equilibrio tra i due team. Sugli scudi Laura Künzler che, con 26 punti, ha avuto la meglio anche nella sfida personale con Adelina Ungureanu (25).

Nel girone D la Slovacchia si mette alle spalle la netta sconfitta con i Paesi Bassi di ieri battendo senza possibilità di replica una Spagna ancora a quota zero dopo tre incontri (3-0; 25-17, 26-24, 25-19), top scorer Karin Sunderlikova con 17 punti. Stesso girone anche per Estonia-Finlandia, con quest’ultime che si sono imposte sulle padrone di casa per 3-2 (21-25, 25-20, 23-25, 25-20, 15-13). Grande protagonista Suvi Kokkonen con 26 punti.

Nel raggruppamento A vittorie per Ucraina e Belgio. Le prime superano facilmente l’Ungheria per 3-0 (25-17, 26-24, 25-17) e salgono a tre punti in classifica dopo aver perso all’esordio con la Serbia. Le belghe invece devono faticare più del previsto contro una combattiva Slovenia che cede solo per 3-1 (25-18, 25-20, 21-25, 34-32). La trascinatrice è ancora Britt Herbots che con 27 punti spinge le sue verso la seconda vittoria in due partite.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo