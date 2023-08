Basket: è venuto a mancare il grande allenatore Tonino Zorzi

‌Lutto nel mondo della pallacanestro italiana: è venuto a mancare, all’età di 88 anni, Antonio ‘Tonino’ Zorzi, grande allenatore e mentore di diversi coach tra cui Ettore Messina.

Il ‘Paron’ – come l’hanno sempre chiamato tutti – era originario di Gorizia, dove ha mosso i primi passi da giocatore. Ha indossato per otto anni la maglia della Ignis Varese (vincendo da Capitano lo Scudetto nel 1960/61), con 215 gare e 2.948 punti (miglior marcatore della stagione 1954/55. In Nazionale ha collezionato invece 22 presenze con 55 punti realizzati, partecipando anche agli Europei di Mosca del 1953. Appese le scarpe al chiodo si è dedicato poi alla carriera di allenatore e di assistente sulle panchine di diverse squadre italiane ma anche della Nazionale Azzurra: al fianco di un altro gigante come Sandro Gamba, infatti, ha vinto l’argento agli Europei del 1991.

A livello di club conta nel suo palmares: una Coppa delle Coppe con Napoli (1970), una Coppa Italia con Avellino (2008) ed l’EuroChallenge con la Virtus Bologna nel 2009 – queste ultime due in qualità di Senior Assistant. Ha inoltre ottenuto diverse promozioni in Serie A con Reyer Venezia, Reggio Calabria e Pavia. Zorzi era stato inserito anche nell’Italian Hall of Fame nel 2010.

Credit: Ciamillo