Baseball, Europei U23 2023: l’Italia travolge la Francia nella prima partita

Non poteva partire meglio l’avventura della Nazionale Italiana U23 di baseball. Gli azzurrini infatti hanno sconfitto la Francia per 7-0 nel confronto inaugurale dei Campionati Europei 2023 di categoria, rassegna in fase di svolgimento in Austria, nello specifico a Wiener Neustadt.

Un match risolto sostanzialmente proprio nelle battute iniziali quello della squadra guidata da Alberto D’Auria. Nella prima ripresa infatti il partente transalpino Mercadier effettua la prima eliminazione, concedendo però la pase a Giarola e Morresi. A sbloccare il risultato ci pensa Vincent Cimini, autore di un fuoricampo che porta in dote i primi tre punti.

L’Italia allungherà ancora nel nel terzo inning. Un doppio di Giarola spinge il coach francese a cambiare, sostituendo il già citato Mercadier con Laot. Morresi però fa avanzare il compagno con una rimbalzante che lo accompagna a casa firmando il 4-0. Sarà il preludio della chiusura dei conti, arrivata al quarto turno, dove gli azzurri mettono a referto altri tre punti con Cinelli, Battioni e Angioi.

Domani, mercoledì 9 agosto, alle 16:00 l’Italia affronterà dunque il Belgio, vittorioso contro la Germania. Un successo potrebbe consentire alla compagine tricolore di avviarsi con anticipo alle semifinali.

Foto: FIBS