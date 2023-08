ATP Winston-Salem 2023: Sebastian Baez inarrestabile. Batte Lehecka e vince il secondo titolo consecutivo

Un mese di agosto semplicemente fantastico quello di Sebastian Baez. Il tennista argentino ha trionfato nel torneo ATP di Winston-Salem, conquistando il suo secondo titolo consecutivo dopo quello vinto tre settimane fa a Kitzbuehel. Una striscia aperta di dieci vittorie consecutive per il sudamericano, che diventa anche il primo tennista argentino dal 2013 a conquistare almeno tre tornei in una sola stagione (ha vinto anche sulla terra di Cordoba a febbraio).

In quest’ultimo atto sul cemento americano, Baez ha superato il ceco Jiri Lehecka in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita che ha visto Baez chiudere addirittura con 28 vincenti contro i 21 dell’avversario, che ha commesso anche più errori non forzati (14 contro 9).

Eppure era stato Lehecka a portarsi avanti per primo di un break, strappando il servizio nel quarto gioco. Baez, però, reagisce prontamente e, al termine di un infinito quinto game, ottiene il controbreak alla quarta occasione. Nel settimo gioco l’altoatesino toglie ancora la battuta al ceco. Nel decimo game Baez recupera da 0-40, annulla quattro palle break e chiude poi sul 6-4 il primo set.

Anche nella seconda frazione Lehecka parte meglio rispetto all’avversario, portandosi sul 2-0 con break di vantaggio. Baez, però, riesce a rimontare e piazza una serie di quattro giochi consecutivi, con il break che arriva nel terzo e quinto gioco. Nel nono game il sudamericano strappa di nuovo la battuta a Lehecka e chiude sul 6-3.

Con questa vittoria Baez sale alla posizione numero 32 del ranking mondiale. Inoltre l’argentino è il quarto giocatore quest’anno a vincere almeno tre tornei. Gli altri a riuscire in questa impresa sono Carlos Alcaraz (sei), Daniil Medvedev (cinque) e Novak Djokovic (quattro).

FOTO: LaPresse