ATP Winston-Salem 2023: Marco Cecchinato subito sconfitto da Max Purcell

Si conferma il pronostico della vigilia nel primo turno dell’ATP 250 di Winston-Salem: Marco Cecchinato deve lasciar strada a Max Purcell. L’australiano, tra i giocatori più caldi del momento dopo la sua grande corsa a Cincinnati, prevale con il punteggio di 6-4 6-1 nei confronti del siciliano e giocherà un interessantissimo secondo turno con il finlandese Emil Ruusuvuori.

Purcell detta subito il ritmo nel primo set, trovando il break già nel gioco iniziale ai vantaggi. Per il resto il suo è un puro lavoro di gestione, anche se Cecchinato riesce a tenere con buona facilità il passo dal momento che, alla battuta, non si trova più in difficoltà. Semmai, il problema è scardinare quella dell’australiano: il massimo che ottiene è un 15-30 sul 5-4, ma lì si ferma.

Il secondo parziale è molto più impietoso del primo su tutta la linea: la seconda palla break è quella buona per l’aussie che ancora va sull’1-0, il siciliano manca la chance del controbreak e da quel momento diventa notte, perché arriva abbastanza rapidamente il 4-0. “Ceck” perde poi un’altra volta il servizio, l’ultima, nel settimo e decisivo game, quello che chiude il confronto.

Basta poco per definire quella che è la performance di Purcell al servizio: 23 su 26 con la prima in termini di punti vinti. D’altro canto, Cecchinato paga dazio con la seconda, che serve 26 volte, vincendo 10 punti. Gli stessi dell’avversario, che però vi fa ricorso solo in 16 occasioni.

