US Open 2023, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si alleneranno insieme oggi a New York

Un gustoso antipasto? Lo scopriremo. Di sicuro non mancherà interesse oggi, alle 12.00 di New York (le 18.00 italiane), quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si alleneranno insieme sull’Arthur Ashe Stadium, lo stadio più grande del mondo, che l’anno passato fu teatro di un incrocio spettacolare tra i due nei quarti di finale degli US Open 2023.

Tomorrow’s featured practices are And best of all, they’re free to attend. pic.twitter.com/ButbcuLrKB — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023

Una battaglia durata cinque ore, con cinque set annessi, in cui l’altoatesino andò vicinissimo al successo, costruendosi una possibilità con un match-point, poi non concretizzato. Una partita dai contenuti tecnici elevatissimi, al punto che Stacey Allaster, ex presidentessa e CEO della WTA, da qualche anno direttrice dello US Open, affermò: “La miglior partita che abbia mai visto“.

Un incastro che porta sempre a match molto belli. I due si sono affrontati due volte nel 2023: Alcaraz ha vinto a Indian Wells, Sinner si è preso la rivincita a Miami, giocando una delle migliori partite della stagione. Una rivalità mai sopra le righe, frutto del rispetto reciproco tra i due, in quanto entrambi interpretano il tennis con grandissima dedizione e la partita è un modo per spingersi oltre.

Lo spagnolo si presenta, dopo aver vinto Wimbledon ed essere stato sconfitto da Novak Djokovic nella Finale del 1000 a Cincinnati, in un altro match epico. Dal canto suo, Sinner ha vinto il suo primo 1000 in carriera a Toronto, dopo aver raggiunto la prima semifinale in uno Slam proprio a Londra, mettendo una serie ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals. A questo punto, non resta che godersi lo spettacolo.

Foto: LaPresse